Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Τραγικός θάνατος 32χρονου σε αγώνα pickleball στη Μαλαισία - Πήγε να πιάσει τη μπάλα και έπεσε στο κενό
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Τραγικός θάνατος 32χρονου σε αγώνα pickleball στη Μαλαισία - Πήγε να πιάσει τη μπάλα και έπεσε στο κενό

 12.12.2025 - 22:40
VIDEO: Τραγικός θάνατος 32χρονου σε αγώνα pickleball στη Μαλαισία - Πήγε να πιάσει τη μπάλα και έπεσε στο κενό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος σε αγώνα pickleball στον τρίτο όροφο κτηρίου στη Μαλαισία όταν στην προσπάθειά του να πιάσει μια μπάλα βρέθηκε στο κενό.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, το οποίο διαφημίζει τους «χαλαρούς και διασκεδαστικούς αγώνες pickleball σε γήπεδα στην ταράτσα, με φόντο τον εκπληκτικό ορίζοντα της πόλης».

Στα πλάνα φαίνεται ο 32χρονος να περνάει τα κάγκελα ασφαλείας για να προσπαθήσει να πιάσει μια μπάλα με το δίχτυ που υπήρχε εκεί να μην αντέχει το βάρος του.

Σε ανακοίνωσή του Club στη Μαλαισία ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στις εγκαταστάσεις του TREC, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Αυτή τη στιγμή, ζητάμε την κατανόηση και τη συμπόνια σας, καθώς σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τους αγαπημένους των θυμάτων. Παρακαλούμε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνά τους».

Ο αρχηγός της αστυνομίας από την πλευρά του περιέγραψε ότι «ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο και είχε σκαρφαλώσει πάνω από το φράχτη του γηπέδου για να πάρει μια μπάλα και έπεσε στον κάτω όροφο».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαίνει… αύξηση στα δέματα από Τemu και Shein - Πότε ξεκινά και πόσο θα πληρώνουμε
Έβαλε ένα AirTag στα αθλητικά του και τα δώρισε στον Ερυθρό Σταυρό -Αργότερα τα βρήκε να... πωλούνται σε αγορά
Συγκινητική ιστορία: Πώς νεαρή Κύπρια εθελόντρια έσωσε τη ζωή ενός 2χρονου παιδιού - Φωτογραφίες
Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία
VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Αεροπλάνο προσγειώθηκε... πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο
Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις σε Χριστουγεννιάτικο χωριό - Θρήνος για τον θάνατο μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος - «Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία»

 12.12.2025 - 22:22
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Σοκαριστικός θάνατος σε γυμναστήριο στη Βραζιλία - Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος 55χρονου

 12.12.2025 - 23:00
Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

  •  12.12.2025 - 19:07
ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

  •  12.12.2025 - 18:21
VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

  •  12.12.2025 - 21:22
Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

  •  12.12.2025 - 19:51
Κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος - «Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία»

Κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος - «Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία»

  •  12.12.2025 - 22:22
Μπαίνει… αύξηση στα δέματα από Τemu και Shein - Πότε ξεκινά και πόσο θα πληρώνουμε

Μπαίνει… αύξηση στα δέματα από Τemu και Shein - Πότε ξεκινά και πόσο θα πληρώνουμε

  •  12.12.2025 - 22:13
Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία

Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία

  •  12.12.2025 - 18:45
Συγκινητική ιστορία: Πώς νεαρή Κύπρια εθελόντρια έσωσε τη ζωή ενός 2χρονου παιδιού - Φωτογραφίες

Συγκινητική ιστορία: Πώς νεαρή Κύπρια εθελόντρια έσωσε τη ζωή ενός 2χρονου παιδιού - Φωτογραφίες

  •  12.12.2025 - 21:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα