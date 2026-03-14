Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΕΛ: Επαναφέρει το θέμα τους αφθώδους πυρετούς την Επ. Γεωργίας – Ζητούν γραπτές απαντήσεις από ΠτΔ και υπ. Γεωργίας

 14.03.2026 - 14:42
Εκ νέου θα συζητηθεί στην Επιτροπή Γεωργίας το θέμα του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος Επ. Γεωργίας της Βουλής, Γιαννάκης Γαβριήλ, «μετά την ενημέρωση που έτυχαν οι κτηνοτρόφοι από τις αγροτικές οργανώσεις και την κωδικοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων, τα οποία θα αποσταλούν και στην Επιτροπή Γεωργίας, αλλά πρωτίστως τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεώρησα σωστό ότι θα πρέπει την επόμενη Τρίτη να συνεδριάσουμε ξανά για να πάρουμε γραπτές απαντήσεις από τον Πρόεδρο και την Υπουργό, για το τι μέλλει γενέσθαι από τούδε και στο εξής με ξεκάθαρες κουβέντες».

«Να πω επίσης, ότι αυτά τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Προέδρου, έχουν ήδη σταλεί με δύο επιστολές πριν δεκαπέντε μέρες από το ΑΚΕΛ, χωρίς να πάρουμε απάντηση και γι' αυτό αναμένουμε να απαντηθούν και αυτές οι ερωτήσεις να ξέρουμε που βαδίζουμε, να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι μας επιτέλους την αλήθεια, να ξέρουν το τι θα γίνει αύριο και αυτό θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας την ερχόμενη Τρίτη», κατέληξε ο βουλευτής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η τρυφερή έκπληξη της Καλομοίρας για τα γενέθλια της μητέρας της: «Σ' αγαπώ τόσο πολύ» - Δείτε φωτογραφίες

 14.03.2026 - 14:33
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Akylas για τη μητέρα του: «Στα 17 ήρθε από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά»

 14.03.2026 - 14:54
LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα - Το ιρανικό ναυτικό χτύπησε αμερικανικές βάσεις

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα, με το ιρανικό ναυτικό να προχωρά σε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα - Το ιρανικό ναυτικό χτύπησε αμερικανικές βάσεις

  14.03.2026 - 07:17
Στα δικαστήρια οι κτηνοτρόφοι: Ετοιμάζουν μαζικές προσφυγές για παύση των θανατώσεων - Στη Βουλή το θέμα

Άγρια συμπλοκή σε οικία στη Λεμεσό: Νεαροί με όπλα επιτέθηκαν στους ένοικους και προκάλεσαν ζημιές - Χειροπέδες σε 19χρονο

  14.03.2026 - 09:14
Nέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν

Αναστάτωση στη Λεμεσό από πτώση δέντρου σε διερχόμενο αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες

  14.03.2026 - 14:57
Συναγερμός για δηλητηριασμένα δολώματα σε περιοχή της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες

Επιστρέφει αγαπημένο μπαράκι του νησιού - Δείτε που βρίσκεται και πότε ανοίγει τις πόρτες του

  14.03.2026 - 12:35
Αυτή είναι η απόλυτη πολεμική μηχανή που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν - Δείτε φωτογραφία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα