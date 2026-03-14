ΑΚΕΛ: Επαναφέρει το θέμα τους αφθώδους πυρετούς την Επ. Γεωργίας – Ζητούν γραπτές απαντήσεις από ΠτΔ και υπ. Γεωργίας

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος Επ. Γεωργίας της Βουλής, Γιαννάκης Γαβριήλ, «μετά την ενημέρωση που έτυχαν οι κτηνοτρόφοι από τις αγροτικές οργανώσεις και την κωδικοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων, τα οποία θα αποσταλούν και στην Επιτροπή Γεωργίας, αλλά πρωτίστως τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεώρησα σωστό ότι θα πρέπει την επόμενη Τρίτη να συνεδριάσουμε ξανά για να πάρουμε γραπτές απαντήσεις από τον Πρόεδρο και την Υπουργό, για το τι μέλλει γενέσθαι από τούδε και στο εξής με ξεκάθαρες κουβέντες».

«Να πω επίσης, ότι αυτά τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Προέδρου, έχουν ήδη σταλεί με δύο επιστολές πριν δεκαπέντε μέρες από το ΑΚΕΛ, χωρίς να πάρουμε απάντηση και γι' αυτό αναμένουμε να απαντηθούν και αυτές οι ερωτήσεις να ξέρουμε που βαδίζουμε, να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι μας επιτέλους την αλήθεια, να ξέρουν το τι θα γίνει αύριο και αυτό θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας την ερχόμενη Τρίτη», κατέληξε ο βουλευτής.