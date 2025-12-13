Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

 13.12.2025 - 10:18
VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

Πυρκαγιά σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού, προκαλώντας ανησυχία σε οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 11:40 μ.μ. το βράδυ της Παρασκευής, όταν άγνωστα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου, μπροστά από τοπική εκκλησία.

Από τη φωτιά προκλήθηκε πυκνός καπνός που δυσχέρανε την κυκλοφορία, με τα διερχόμενα οχήματα να αναγκάζονται να επιβραδύνουν και να κινούνται με προσοχή γύρω από τα φλεγόμενα ελαστικά. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε παρακείμενες περιουσίες.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύσε το RoadReport.CY

Ανησυχία για μέρα ACAB

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την 13η Δεκεμβρίου, ημερομηνία που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με επεισόδια βανδαλισμών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, κυρίως με τη συμμετοχή ανηλίκων. Παρότι η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί επίσημη επέτειο ή ημέρα διαμαρτυρίας, έχει εξελιχθεί άτυπα σε νύχτα αυξημένων εντάσεων, χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό ή κοινωνικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την σελίδα RoadReportCY, οδηγός που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε ότι οι φλόγες πιθανότατα προκλήθηκαν από νεαρούς της περιοχής.

Πάντως η Αστυνομία επιβεβαιώνει το περιστατικό αλλά δεν το συνδέει με αυτή την ημέρα καθώς τέτοια περιστατικά έχουν ξανά συμβεί στο παρελθόν. Η Αστυνομία τονίζει ότι είναι πάντα σε επιφυλακή 24ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε
Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο
Θέλετε τα ρούχα σας να αντέχουν περισσότερο; Ποια πλύση πρέπει να χρησιμοποιείτε
Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά
Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια

 13.12.2025 - 10:00
Επόμενο άρθρο

Το πρώτο μήνυμα της Έλενας Παπαρίζου μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο: «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

 13.12.2025 - 10:35
Κι άλλος νεκρός στις Φυλακές – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Οι πρώτες πληροφορίες

Κι άλλος νεκρός στις Φυλακές – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Οι πρώτες πληροφορίες

Νεκρός βρέθηκε νεαρός κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κι άλλος νεκρός στις Φυλακές – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Οι πρώτες πληροφορίες

Κι άλλος νεκρός στις Φυλακές – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  13.12.2025 - 08:30
Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

  •  13.12.2025 - 07:42
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

  •  13.12.2025 - 08:20
Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

  •  13.12.2025 - 09:16
VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

  •  13.12.2025 - 10:18
Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά

Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά

  •  13.12.2025 - 07:44
Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια

Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια

  •  13.12.2025 - 10:00
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

  •  13.12.2025 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα