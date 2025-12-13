VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 11:40 μ.μ. το βράδυ της Παρασκευής, όταν άγνωστα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου, μπροστά από τοπική εκκλησία.

Από τη φωτιά προκλήθηκε πυκνός καπνός που δυσχέρανε την κυκλοφορία, με τα διερχόμενα οχήματα να αναγκάζονται να επιβραδύνουν και να κινούνται με προσοχή γύρω από τα φλεγόμενα ελαστικά. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε παρακείμενες περιουσίες.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύσε το RoadReport.CY

Ανησυχία για μέρα ACAB

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την 13η Δεκεμβρίου, ημερομηνία που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με επεισόδια βανδαλισμών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, κυρίως με τη συμμετοχή ανηλίκων. Παρότι η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί επίσημη επέτειο ή ημέρα διαμαρτυρίας, έχει εξελιχθεί άτυπα σε νύχτα αυξημένων εντάσεων, χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό ή κοινωνικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την σελίδα RoadReportCY, οδηγός που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε ότι οι φλόγες πιθανότατα προκλήθηκαν από νεαρούς της περιοχής.

Πάντως η Αστυνομία επιβεβαιώνει το περιστατικό αλλά δεν το συνδέει με αυτή την ημέρα καθώς τέτοια περιστατικά έχουν ξανά συμβεί στο παρελθόν. Η Αστυνομία τονίζει ότι είναι πάντα σε επιφυλακή 24ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα.