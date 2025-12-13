«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα

Οι θετικές πλανητικές διελεύσεις, ειδικά καθώς ο Ήλιος περνά στον Τοξότη από τα τέλη Νοεμβρίου, δημιουργούν μια περίοδο αισιοδοξίας, εξωστρέφειας και νέων ευκαιριών.

Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο τα Χριστούγεννα του 2025

Τοξότης

Με τον Ήλιο στο ζώδιό του, ο Τοξότης ανοίγει έναν κύκλο γεμάτο ζωντάνια, ταξίδια, κοινωνικές επαφές και διάθεση για περιπέτεια. Το χριστουγεννιάτικο κλίμα ταιριάζει απόλυτα στη διάθεση του Τοξότη για χαρά και νέες εμπειρίες.

Λέων

Οι όψεις των ημερών ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και φέρνουν ευκαιρίες για επιτυχία τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Ο Λέων μπορεί να περιμένει ένα εορταστικό διάστημα με αναγνώριση και καλή τύχη.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες μπαίνουν σε μια χρονιά γεμάτη εύνοια και δημιουργική ενέργεια, και τα Χριστούγεννα του 2025 αποτελούν κομμάτι αυτής της θετικής πορείας. Νέες ευκαιρίες, έμπνευση και αίσθηση «μαγείας» χαρακτηρίζουν την περίοδο.

Πηγή: marieclaire.gr