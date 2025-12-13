Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

Η σκηνή του Ωδείου Ρεθύμνου έγινε τόπος συνάντησης δύο κόσμων. Ενώθηκαν η Κύπρος και η Κρήτη, μέσα από δύο ιστορίες προσωπικής υπέρβασης. Η βραδιά είχε χαρακτήρα υψηλής αισθητικής και βαθιάς συγκίνησης.

Δύο Φωνές, Ένα Μήνυμα

Η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο αποτέλεσε την πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η καλλιτέχνις έχασε τη φωνή της σε παιδική ηλικία, έπειτα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επέστρεψε στη σκηνή ως σύμβολο ελπίδας.

Παρουσίασε το νέο της τραγούδι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Είμαι η Αρχή». Με την ερμηνεία της πλημμύρισε την αίθουσα με φως και ελπίδα. Η μουσική έγινε γέφυρα ανάμεσα στη δοκιμασία και την υπέρβαση.



Δίπλα της βρέθηκε η Ζωή Λιαντράκη από την Κρήτη. Η καλλιτέχνις παρουσίασε το νέο της τραγούδι, «Χέρια λευκά». Προσέφερε μία προσωπική κατάθεση αποδοχής και δύναμης.

Η συναυλία αποτέλεσε συνδιοργάνωση τοπικών φορέων. Συμμετείχαν η Κοινότητα Γερανίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Καμάρι», η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος Ρεθύμνου. Επίσης, συνέβαλε η Ιερά Μητρόπολη.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο έργο του Σωματείου «ΧΑΡΙΣΜΑ». Το κοινό χειροκροτούσε ενθουσιασμένο, αναγνωρίζοντας όχι μόνο το ταλέντο, αλλά και την προσωπική διαδρομή των δύο καλλιτεχνών.

Πηγή: daynight.gr