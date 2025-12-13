Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

Βραβεία Apple App Store 2025

Στην κορυφή των δωρεάν εφαρμογών για iPhone βρέθηκε το ChatGPT, ενώ ακολούθησαν τα Threads, Google, TikTok και WhatsApp. Από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, το Google Gemini ήταν το μοναδικό άλλο chatbot στη δεκάδα, κατακτώντας τη 10η θέση. Στην κατηγορία των επί πληρωμή εφαρμογών, κυριάρχησαν τα HotSchedules, Shadowrocket και Procreate Pocket.

Στα δωρεάν παιχνίδια για iPhone πρώτευσαν τα Block Blast, Fortnite και Roblox, ενώ τα Minecraft, Balatro και Heads Up ξεχώρισαν ως τα πιο δημοφιλή παιχνίδια επί πληρωμή.

Για iPad, η εφαρμογή με τις περισσότερες δωρεάν λήψεις ήταν το YouTube, με τα ChatGPT, Netflix, Disney+ και Amazon Prime Video να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Στις επί πληρωμή εφαρμογές iPad, στην κορυφή βρέθηκαν τα Procreate, Procreate Dreams, forScore, ToonSquid και Nomad Sculpt.

Στην κατηγορία των παιχνιδιών για iPad, τα Roblox, Block Blast και Fortnite ήταν τα πιο δημοφιλή δωρεάν, ενώ τα Minecraft, Geometry Dash και Stardew Valley ηγήθηκαν των επί πληρωμή επιλογών.

Η Apple δημοσίευσε επίσης τις λίστες των τίτλων του Apple Arcade με τις περισσότερες λήψεις, όπου ξεχώρισαν τα NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition και Balatro+.

Η πλήρης κατάταξη με όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που έφτασαν στην κορυφή το 2025 είναι διαθέσιμη στο App Store.