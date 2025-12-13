Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 2.15π.μ. σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Τμήμα Φυλακών, ότι 23χρονος, κατάδικος εντοπίστηκε στο κελί του χωρίς ζωτικές ενδείξεις. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και παράλαβαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Τις Κεντρικές Φυλακές επισκέφθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος έτυχε ενημέρωσης για το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 23χρονου, αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί το απόγευμα σήμερα στις 15:30 σήμερα από Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.