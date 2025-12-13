Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λάρνακας αλλά και στην Πάφο λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ

 13.12.2025 - 12:31
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λάρνακας αλλά και στην Πάφο λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ

Χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές της επαρχίας Λάρνακας λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ, καθώς και τμήμα της Πέγειας στην επαρχία Πάφου.

Στη Λάρνακα επηρεάστηκαν το Κίτι, η Ορμίδεια και η Ξυλοφάγου, με τα συνεργεία της ΑΗΚ να εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η ηλεκτροδότηση στο Κίτι αναμένεται να επανέλθει γύρω στις 13:00.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο μεσαίας τάσης.

Στην Πάφο, μέρος της Πέγειας παραμένει χωρίς ρεύμα από το πρωί, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη εκτίμηση για την ώρα αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ πρόκειται για μικρή τοπική βλάβη στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

 

Σημειώνεται πως σήμερα είναι προγραμματισμένη η διακοπή ρεύματος σε σειρά περιοχών της επαρχίας Λεμεσού.

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.

