ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καφέ στη Λεμεσό έβαλε τα γιορτινά του και μας καλεί σε ένα απογευματινό τσάι παρέα με τα πέντε αστέρων γλυκά του - Δείτε φωτογραφίες

 13.12.2025 - 14:10
Καφέ στη Λεμεσό έβαλε τα γιορτινά του και μας καλεί σε ένα απογευματινό τσάι παρέα με τα πέντε αστέρων γλυκά του - Δείτε φωτογραφίες

Κάθε Δεκέμβριο, το Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons μας υποδέχεται σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, όπου κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει την πιο μαγική εποχή του χρόνου.

Σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο σκηνικό επιστρέφει και το Festive Afternoon Tea, προσκαλώντας μας να εξερευνήσουμε τον κόσμο του εκλεκτού τσαγιού. Τα blends του γαλλικού οίκου Dammann Frères αποκαλύπτουν στο κάθε φλιτζάνι αρώματα που θυμίζουν τη γιορτινή περίοδο… πορτοκάλι, καραμέλα, μαρασκίνο, βανίλια, gingerbread, κακάο και μπαχαρικά. Γεύσεις που ξεδιπλώνονται αργά, σαν μια μικρή τελετουργία. Την εμπειρία ολοκληρώνει ο εντυπωσιακός Tea Tower με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες που φέρουν την υπογραφή των Pastry Chefs του Four Seasons.

Την ίδια γιορτινή διάθεση αποτυπώνει και η συλλογή από τα festive gifts που έχει ετοιμάσει το Colors Café για τη φετινή περίοδο. Pralines, chocolate bars, dragées, premium τσάγια και tea accessories, σε κομψές συσκευασίες δώρων με την αισθητική του Four Seasons, αποτελούν ιδανικές προτάσεις για όσους επιθυμούν να χαρίσουν κάτι ξεχωριστό στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται και τα signature χριστουγεννιάτικα γλυκά του Colors Café. Christmas cakes, panettone και οι κλασικοί χριστουγεννιάτικοι κορμοί yule logs, διαθέσιμα κατόπιν προπαραγγελίας, για να απολαύσετε στο σπίτι σας αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις Χριστουγέννων.

Δείτε φωτογραφίες

Share your festive moment @colorscafelimassol και γίνετε μέρος της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Colors Café!

Info: Colors Café | Four Seasons Hotel | Festive Afternoon Tea |

1 Δεκεμβρίου 2025 - 6 Ιανουαρίου 2026 | 15:00 - 19:00

Πηγή: checkincyprus

