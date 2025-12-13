Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠώς έγινε αυτό; Όχημα έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Πώς έγινε αυτό; Όχημα έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Δείτε βίντεο

 13.12.2025 - 14:23
Πώς έγινε αυτό; Όχημα έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Δείτε βίντεο

Μητέρα και κόρη γλίτωσαν από πνιγμό στη Γαλλία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατέληξε μέσα σε εσωτερική πισίνα αθλητικού κέντρου. Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λα Σιοτά, κοντά στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 38χρονη οδηγός, προσπαθούσε να ελιχθεί με το αυτοκίνητό της, μια Jaguar XF, στον χώρο στάθμευσης του δημοτικού κέντρου αναψυχής, όταν φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, διέσχισε την κλίση που υπήρχε πίσω από τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε σε προστατευτικό φράχτη, τον οποίο και διέλυσε.

Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο διαπέρασε τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου και συνέχισε την τρελή πορεία του για απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων, πριν καταλήξει μέσα στην εσωτερική πισίνα μήκους 25 μέτρων. Την ώρα του ατυχήματος, περίπου 20 άτομα βρίσκονταν στο νερό.

Η μητέρα και η 5χρονη κόρη της εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βυθίστηκε στην πισίνα. Δύο ναυαγοσώστες, με τη βοήθεια ενός πολίτη που βρισκόταν στο σημείο, κατάφεραν να βγάλουν τις δύο επιβάτιδες από το όχημα κάτω από το νερό, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 20:50 τοπική ώρα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ναυαγοσώστες είχαν φτάσει στο κολυμβητήριο μόλις περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου να ανοίξουν την πισίνα για τους βραδινούς λουόμενους.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ένας άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά, ενώ η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση του οχήματος από την πισίνα, ενώ το αθλητικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν προκληθεί «σημαντικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις.

Δείτε βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καφέ στη Λεμεσό έβαλε τα γιορτινά του και μας καλεί σε ένα απογευματινό τσάι παρέα με τα πέντε αστέρων γλυκά του - Δείτε φωτογραφίες

 13.12.2025 - 14:10
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο σκηνικό με Ηλία Χαραλάμπους: Πετάχτηκε στο πέταλο μετά την ανατροπάρα - Δείτε βίντεο

 13.12.2025 - 14:33
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

  •  13.12.2025 - 11:34
Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

  •  13.12.2025 - 13:12
Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

  •  13.12.2025 - 14:00
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  •  13.12.2025 - 12:00
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 13:40
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

  •  13.12.2025 - 12:22
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

  •  13.12.2025 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα