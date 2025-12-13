Tattoo artist γέμισε την πλάτη του με αυτόγραφα - Από τον 50 Cent στον Γιουσέιν Μπολτ - Μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα αυτόγραφο είναι ένα κομμάτι χαρτί που φυλάσσεται σε συρτάρια ή κορνίζες. Για τον Funky Matas, όμως, τα αυτόγραφα έγιναν δέρμα, μελάνι και προσωπικό μανιφέστο.

Ο 38χρονος tattoo artist από τις ΗΠΑ έχει μετατρέψει την πλάτη του σε ένα ζωντανό αρχείο υπογραφών, χαράσσοντας πάνω του εκατοντάδες ονόματα διάσημων και μη, σε μια προσπάθεια που, όπως λέει, έχει έναν και μόνο στόχο: τη διάδοση της αγάπης, της ενότητας και του χιούμορ.

Μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες

Στην πορεία αυτού του παράξενου -αλλά βαθιά προσωπικού- εγχειρήματος, ο Funky κατέρριψε και παγκόσμιο ρεκόρ. Με συνολικά 273 υπογραφές τατουάζ στο σώμα του, κατέχει πλέον τον τίτλο για τις περισσότερες υπογραφές σκαλισμένες σε ανδρικό σώμα.

Ωστόσο, ο ίδιος επιμένει ότι το ρεκόρ ήταν σχεδόν… ατύχημα. Το πρότζεκτ δεν ξεκίνησε για να μπει στα βιβλία της Guinness, αλλά για να απαντήσει σε μια παλιά, παιδική απορία. Όταν ήταν μικρός, οι γονείς του τού έλεγαν να μην κάνει ποτέ τατουάζ. Εκείνος, αντί να αποθαρρυνθεί, γοητεύτηκε ακόμη περισσότερο.

Δεν καταλάβαινε γιατί τα τατουάζ θεωρούνταν κάτι κακό ή «ανεύθυνο» και, όπως παραδέχεται σήμερα, ένιωσε την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορούν να είναι κάτι ανάλαφρο, θετικό και ακίνδυνο. Όταν αργότερα έγινε επαγγελματίας tattoo artist, αποφάσισε να το κάνει πράξη με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο.

Η αρχική ιδέα ήταν απλή: ζήτησε από στενούς φίλους του να του γράψουν την υπογραφή τους στην πλάτη, ώστε εκείνος ή άλλοι καλλιτέχνες να τη μετατρέψουν σε μόνιμο τατουάζ. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα «back piece» μεταξύ φίλων εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα τεράστιο, πολυσυλλεκτικό έργο.

Στο εγχείρημα άρχισαν να συμμετέχουν συνάδελφοι tattoo artists από όλο τον κόσμο, γνωστοί και άγνωστοι, και τελικά άνθρωποι από κάθε πιθανό υπόβαθρο.

Αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας

Ανάμεσα στις υπογραφές που καλύπτουν σήμερα την πλάτη του Funky βρίσκονται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Μουσικοί όπως ο 50 Cent, η Kelly Clarkson και ο Bad Bunny, ηθοποιοί όπως ο Samuel L. Jackson, ο Will Smith και ο Michael J. Fox, αθλητικοί θρύλοι όπως ο Usain Bolt, ο Tony Hawk και ο Floyd Mayweather, αλλά και κάτοχοι άλλων παγκόσμιων ρεκόρ, όπως η Jyoti Amge -η κοντύτερη γυναίκα στον κόσμο- και ο The Enigma, έχουν αφήσει το σημάδι τους πάνω στο σώμα του.

Παρά τη λάμψη των διάσημων ονομάτων, ο Funky ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για συλλογή celebrity autographs. Είναι εξαιρετικά επιλεκτικός με το ποιον καλεί να συμμετάσχει. Όπως λέει, ζητά υπογραφές μόνο από ανθρώπους που «κουβαλούν αγάπη στην καρδιά τους», είναι αυθεντικοί και τον έχουν εμπνεύσει με κάποιον τρόπο, είτε προσωπικά είτε μέσα από τη διαδρομή τους. Πολλοί από αυτούς ήταν κομμάτι της παιδικής του ηλικίας, πρότυπα ή απλώς άνθρωποι που άφησαν ένα θετικό αποτύπωμα στη ζωή του.

Η διαδικασία είναι αυστηρά προσωπική. Κάθε άνθρωπος υπογράφει απευθείας πάνω στο σώμα του Funky – είτε με την ίδια τη μηχανή του τατουάζ είτε πρόχειρα με μαρκαδόρο. Από εκείνη τη στιγμή, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Η υπογραφή πρέπει να μετατραπεί το συντομότερο δυνατό σε μόνιμο τατουάζ, πριν αλλοιωθεί. Γι’ αυτό και ο Funky έχει πάντα σε ετοιμότητα μια μικρή ομάδα έμπιστων tattoo artists, που μπορούν να παρέμβουν άμεσα και να «κλειδώσουν» το αυτόγραφο στο δέρμα.

Για τον ίδιο, καμία υπογραφή δεν είναι απλώς ένα όνομα. Κάθε μία έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Αν κάποιος βρίσκεται στην πλάτη του, αυτό σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του λειτούργησε θετικά, ενέπνευσε ή έδωσε χαρά.

Το εγχείρημα, όπως λέει, είναι συλλογικό. Όταν κάποιος του ανέφερε τυχαία, σε ένα tattoo convention, ότι ίσως έχει ήδη σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ, η ιδέα καρφώθηκε στο μυαλό του. Χρόνια αργότερα αποφάσισε να το δηλώσει επίσημα και όταν επιβεβαιώθηκε, η χαρά του δεν είχε να κάνει τόσο με τον τίτλο όσο με το ότι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν «βάλει το δικό τους λιθαράκι».

Παρότι έχει τατουάζ σε όλο του το σώμα, οι υπογραφές περιορίζονται αυστηρά στην πλάτη. Είναι ένας ενιαίος καμβάς, αφιερωμένος αποκλειστικά σε αυτό το μήνυμα. Και το μήνυμα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι η σοβαροφάνεια. Αντίθετα, ελπίζει ότι το ρεκόρ και το project του θα μεταδώσουν αγάπη, χαρά και -όπως λέει χαμογελώντας- «γέλιο».

Για τον Funky, ένα «ουσιαστικό» τατουάζ δεν είναι απαραίτητα κάτι βαθυστόχαστο ή βαρύ. Είναι κάτι που κάνει τους άλλους να χαμογελούν. Από την πρώτη στιγμή που άρχισε να γεμίζει το σώμα του με μελάνι, στόχος του ήταν τα τατουάζ του να προκαλούν γέλιο και καλή διάθεση. Αυτό, τελικά, είναι που τον κάνει ευτυχισμένο. Και ίσως γι’ αυτό η πλάτη του, γεμάτη ονόματα, να λειτουργεί λιγότερο ως ρεκόρ και περισσότερο ως μια ασυνήθιστη, ανθρώπινη δήλωση για το τι σημαίνει σύνδεση.

Πηγή: iefimerida.gr