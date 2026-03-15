Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

 15.03.2026 - 14:33
Σήμερα και περί ώρα 09:45, 59χρονος ιδιοκτήτης εστιατορίου στη περιοχή Πέτρας του Ρωμιού, ενημέρωσε την Αστυνομία ότι εντόπισε τον αλλοδαπό υπάλληλο του, 44 χρονών και μία άγνωστη γυναίκα, να είναι λιπόθυμοι σε υπόγειο χώρο του εστιατορίου, το οποίο ο 44χρονος χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, την σκηνή επισκέφθηκαν άμεσα Αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Πάφου και Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών, καθώς και ασθενοφόρο.

Διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος ήταν νεκρός, ενώ η αναφερόμενη γυναίκα που ως εξακριβώθηκε αργότερα πρόκειται για 32χρονη ομοεθνή του και εργάζεται ως οικιακή βοηθός σε χωριό της Επαρχίας Πάφου.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο Γεν. Νοσοκομείο Πάφου, με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύεται στο Τμήμα Εντατικής θεραπείας.

Εντός του δωματίου που εντοπίστηκαν τα δύο αναφερόμενα πρόσωπα, εντοπίστηκε ορθογώνιο μεταλλικό δοχείο με αναμμένα κάρβουνα, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν για σκοπούς θέρμανσης, γεγονός που λόγω των αναθυμιάσεων προκάλεσε τον θάνατο στον 44χρονο.

Τα αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την νενομισμένη νεκροτομή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα