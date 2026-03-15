Τραγωδία στην Πάφο: Έχασε τη ζωή του 43χρονος – Άναψε φωτιά για να ζεσταθεί – Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 33χρονη

Αλλοδαπός άνδρας 43χρονών εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πρώτες ενδείξεις άναψε φωτιά σε μεταλλικό κουβά στο δωμάτιο που διέμενε στο υπόγειο εστιατορίου όπου εργαζόταν για να ζεσταθεί.

Τον 43χρονο εντόπισε σήμερα το πρωί γύρω στις 9 ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Μαζί με τον 43χρονο, ήταν 33χρονη επίσης αλλοδαπή που μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από την Αστυνομία.