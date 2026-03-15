VIDEO: Η 25χρονη Ελληνίδα influencer που βγάζει σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο - Πώς το κατάφερε

Πρόκειται βέβαια για ένα πρόσωπο που έγινε γνωστό μέσα από τα social media και όχι από τον τηλεοπτικό «αέρα». Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό οικονομικό επίπεδο.

Η Modern Cinderella έχει 335 χιλ. followers στο Instagram και 434 χιλ. followers στο TikTok. Σε πρόσφατη συνέντευξη της λοιπόν αποκάλυψε πόσα χρήματα έβγαλε το 2025.

Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου ήταν καλεσμένη του Fipster και αποκάλυψε το ποσό που έβγαλε πέρυσι. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε πόσα χρήματα έβγαλε το 2025 εκείνη απάντησε:

«Νομίζω μπορούν να τα δουν στο ΓΕΜΗ. Λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο. Αν δεν μπορούσε ο κόσμος να το δει, δεν θα το απαντούσα, αλλά επειδή είναι δημόσια…».

Η Modern Cinderella είναι μια 25χρονη YouTuber και influencer από την Θεσσαλονίκη, που έγινε γνωστή μέσα από τα social media την περίοδο της καραντίνας και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έντονη παρουσία στο Instagram και στο YouTube.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr