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Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στρίβουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς καν να το γνωρίζουν;

 13.06.2026 - 08:09
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στρίβουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς καν να το γνωρίζουν;

Η τυχαία ανακάλυψη κατά την πανδημία...

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο κατέγραψε ένα ιδιαίτερο μοτίβο στην ανθρώπινη κίνηση: οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να στρίβουν κατά προτίμηση προς τα αριστερόστροφα, χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκε σε παρατηρήσεις πεζών σε Ισπανία και Ιαπωνία και, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ ενδέχεται να έχει εφαρμογές σε σχεδιασμό χώρων, μηχανική και αρχιτεκτονική.

Η τυχαία ανακάλυψη κατά την πανδημία

Η παρατήρηση προέκυψε απρόσμενα κατά τη διάρκεια πειραμάτων την περίοδο της πανδημίας COVID-19, όταν οι επιστήμονες μελετούσαν πώς οι άνθρωποι διατηρούν την απόσταση των δύο μέτρων που είχαν συστήσει οι υγειονομικές αρχές. Αναλύοντας τα βίντεο των δοκιμών, διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες, όταν κινούνταν σε συνθήκες συνωστισμού ή αποφυγής επαφής, έτειναν σταθερά να στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση, συγκεκριμένα αριστερόστροφα.

Το εύρημα επιβεβαιώθηκε σε Ισπανία και Ιαπωνία

Η αρχική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Φυσικής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Ναβάρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε με συγκριτικά πειράματα στην Ιαπωνία από ομάδα του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications και, σύμφωνα με τους ερευνητές, το αποτέλεσμα εμφανίστηκε με εντυπωσιακή συνέπεια: σε 32 από τα 33 πειράματα, οι συμμετέχοντες έδειξαν προτίμηση στη στροφή προς τα αριστερόστροφα.

Τα στοιχεία που εξέτασαν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες προσπάθησαν να διερευνήσουν αν το φαινόμενο σχετίζεται με πολιτισμικούς ή βιολογικούς παράγοντες. Έκαναν δοκιμές σε διαφορετικά περιβάλλοντα, μελετώντας τη συμπεριφορά ομάδων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, ενώ εξέτασαν μεταβλητές όπως το μέγεθος της ομάδας, το φύλο, τη δεξιοχειρία και την ηλικία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους δεν επηρέαζαν σημαντικά την τάση αυτή.

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Η ηλικία ως μοναδικός διαφοροποιητικός παράγοντας

Από όλους τους παράγοντες, μόνο η ηλικία φάνηκε να έχει κάποια επίδραση. Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, τα παιδιά εμφάνιζαν ισχυρότερη τάση να κινούνται αριστερόστροφα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαινόμενο μπορεί να εξασθενεί με την ηλικία. Η παρατήρηση αυτή ενίσχυσε την άποψη ότι πρόκειται για μια βαθύτερη, ενδεχομένως βιομηχανική ή νευρολογική προδιάθεση και όχι για κοινωνική συνήθεια.

Αναζητώντας την αιτία της προτίμησης

Η ακριβής αιτία του φαινομένου παραμένει άγνωστη. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι υποθέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της όρασης δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες κάλυπταν το ένα μάτι, η τάση παρέμενε σταθερή. Επίσης, θεωρίες που συνδέονται με τη δύναμη Coriolis ή το γήινο μαγνητικό πεδίο απορρίφθηκαν ως απίθανες.

Ο Claudio Feliciani από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο ανέφερε ότι το εύρημα ενδέχεται να συνδέεται με βαθύτερες βιομηχανικές ασυμμετρίες της ανθρώπινης κίνησης, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν ενδιαφέροντες παραλληλισμοί με αθλήματα και δραστηριότητες όπου οι διαδρομές διεξάγονται παραδοσιακά αριστερόστροφα, όπως σε ορισμένα στάδια στίβου και μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι ερευνητές συνεχίζουν πλέον πιο στοχευμένα πειράματα σε μεμονωμένα άτομα, με στόχο να εντοπίσουν τον ακριβή μηχανισμό πίσω από αυτή την καθολική, όπως φαίνεται, ανθρώπινη τάση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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