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Εορτολόγιο σήμερα 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο – Οι Άγιοι της ημέρας

 13.06.2026 - 08:14
Εορτολόγιο σήμερα 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο – Οι Άγιοι της ημέρας

Ποιοι έχουν σήμερα τη γιορτή τους; Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων και Μαρτύρων, ενώ την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν συγκεκριμένα ονόματα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Τριφύλλιος
  • Τριφύλιος
  • Ακυλίνα
  • Ακυλίνη

Σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρεται επίσης το όνομα Νεφέλη, ωστόσο η συγκεκριμένη ονομαστική εορτή συνδέεται κυρίως με άλλες ημερομηνίες του εκκλησιαστικού έτους.

Οι Άγιοι που τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη των:

  • Αγίου Τριφυλλίου, Επισκόπου Λήδρας
  • Αγίας Ακυλίνας της Μάρτυρος
  • Αγίου Αντιπάτρου, Επισκόπου Βόστρων

Ο Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λήδρας

Ο Άγιος Τριφύλλιος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και υπήρξε μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνος. Θεωρείται ο πρώτος Επίσκοπος της Λήδρας, δηλαδή της σημερινής Λευκωσίας.

Ξεχώρισε για τη θεολογική του κατάρτιση, τη ρητορική του δεινότητα, τη φιλανθρωπική του δράση και τη συμβολή του στον αγώνα κατά της αρειανικής αίρεσης.

Η Αγία Ακυλίνα η Μάρτυς

Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από τη Βύβλο της Φοινίκης και μαρτύρησε σε πολύ νεαρή ηλικία, κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, παρέμεινε σταθερή στην πίστη της και αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό. Η Εκκλησία τη τιμά ως σύμβολο θάρρους, πίστης και αυταπάρνησης.

Ο Άγιος Αντίπατρος Επίσκοπος Βόστρων

Ο Άγιος Αντίπατρος υπήρξε σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα της πρωτοχριστιανικής περιόδου και διακρίθηκε για το ποιμαντικό και θεολογικό του έργο.

Η μνήμη του τιμάται επίσης σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

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