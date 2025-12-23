Επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN με αφορμή τους... λύκους της Ρωσίας: «Συγχαρητήρια, πέσατε ακόμη πιο χαμηλά»

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η Ζαχάροβα έγραψε:
«Συγχαρητήρια που φτάσατε ακόμη χαμηλότερα!
Τώρα οι κυρώσεις προφανώς θα στοχεύσουν τους Ρώσους λύκους, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN και Φινλανδούς ειδικούς, τρομοκρατούν τους ταράνδους της Λαπωνίας.
Η λογική είναι σαφής: όποιος δεν παίρνει δώρο από τον Άγιο Βασίλη θα πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι οι Ρώσοι φταίνε, ακόμα κι αν είναι οι λύκοι.
Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;».
Δείτε την ανάρτησή της Ζαχάροβα
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το CNN, επικαλούμενο Φινλανδούς εμπειρογνώμονες, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι «τάρανδοι του Άγιου Βασίλη» απειλούνται. Φταίνε οι λύκοι της Ρωσίας;» έκανε λόγο για τις ανησυχίες κτηνοτρόφων ταράνδων στη Λαπωνία από αυξανόμενες επιθέσεις λύκων, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από τη Ρωσία. Η έκθεση συνέδεσε το πρόβλημα με τις συνέπειες της ουκρανικής κρίσης.
Αναφορικά με τη λέξη γουρουνάκια που χρησιμοποιεί στο τέλος της ανάρτησής της η Ζαχάροβα, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μάλλον προέρχεται από παλιότερη ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ.
