Επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN με αφορμή τους... λύκους της Ρωσίας: «Συγχαρητήρια, πέσατε ακόμη πιο χαμηλά»
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN με αφορμή τους... λύκους της Ρωσίας: «Συγχαρητήρια, πέσατε ακόμη πιο χαμηλά»

 23.12.2025 - 20:31
Επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN με αφορμή τους... λύκους της Ρωσίας: «Συγχαρητήρια, πέσατε ακόμη πιο χαμηλά»

Απάντηση με τον δικό της... τρόπο έδωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο CNN αναφορικά με ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του αμερικανικού μέσου, όπου τίθεται το ερώτημα αν οι τάρανδοι της Λαπωνίας, κινδυνεύουν με αφανισμό από τους ρωσικούς λύκους.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η Ζαχάροβα έγραψε:

«Συγχαρητήρια που φτάσατε ακόμη χαμηλότερα!

Τώρα οι κυρώσεις προφανώς θα στοχεύσουν τους Ρώσους λύκους, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN και Φινλανδούς ειδικούς, τρομοκρατούν τους ταράνδους της Λαπωνίας.

Η λογική είναι σαφής: όποιος δεν παίρνει δώρο από τον Άγιο Βασίλη θα πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι οι Ρώσοι φταίνε, ακόμα κι αν είναι οι λύκοι.

Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;».

Δείτε την ανάρτησή της Ζαχάροβα

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το CNN, επικαλούμενο Φινλανδούς εμπειρογνώμονες, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι «τάρανδοι του Άγιου Βασίλη» απειλούνται. Φταίνε οι λύκοι της Ρωσίας;» έκανε λόγο για τις ανησυχίες κτηνοτρόφων ταράνδων στη Λαπωνία από αυξανόμενες επιθέσεις λύκων, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από τη Ρωσία. Η έκθεση συνέδεσε το πρόβλημα με τις συνέπειες της ουκρανικής κρίσης.

Αναφορικά με τη λέξη γουρουνάκια που χρησιμοποιεί στο τέλος της ανάρτησής της η Ζαχάροβα, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μάλλον προέρχεται από παλιότερη ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

