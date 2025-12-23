Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προβληματισμένη η ΟΕΒ για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Δεν είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής»

 23.12.2025 - 20:40
Προβληματισμένη η ΟΕΒ για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Δεν είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής»

Προβληματισμό για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση 8,8% του Εθνικού Κατώτατου Μισθού εκράζει η ΟΕΒ, επισημαίνοντας ότι ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός δεν αποτελεί εργαλείο κοινωνικής πολιτικής αλλά τον ελάχιστο μισθό αναφοράς στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός (ΕΚΜ) δεν είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Είναι ο ελάχιστος μισθός με τον οποίο πρέπει να αμείβεται οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 15 ετών, ασχέτως προσόντων, εμπειρίας και ικανοτήτων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 8,8% αύξηση του υφιστάμενου χαμηλότερου μισθού της χώρας – ποσοστό που ανεβάζει τον ΕΚΜ στο 58% του Εθνικού Διάμεσου Μισθού, την ίδια ώρα που τα αντίστοιχα ποσοστά είναι στην Ολλανδία 48%, στην Γερμανία 51% και στο Λουξεμβούργο 54%. Προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι η Κυπριακή οικονομία είναι ισχυρότερη από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ.

Η ένταση της αύξησης αυτής, θα σπρώξει προς τα πάνω αντανακλαστικά και σχεδόν αυτόματα ένα τεράστιο εύρος μισθών.

Αυτό θα έχει διττό αποτέλεσμα: Από τη μια όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να μεταφέρουν το δυσανάλογο πρόσθετο κόστος στις τιμές τους, θα κληθούν να διαχειριστούν ζητήματα ευρωστίας και ενδεχομένως βιωσιμότητας.

Από την άλλη όσες μπορούν, θα το μετακυλήσουν στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, προκαλώντας αναπόφευκτα πληθωριστικές πιέσεις, με αρνητικό αντίκτυπο επί των πραγματικών εισοδημάτων όλων των εργαζομένων και με δυσάρεστες συνέπειες επί της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της πρωτοφανούς αυτής αύξησης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.



 

 

