Νέα φορολογική μεταρρύθμιση: Τόσα χρήματα θα γλιτώσουν οι πολίτες με το 2026 - Τα ποσά και ποιοι ωφελούνται

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «με λιγότερες φορολογίες θα κάνει ποδαρικό το 2026, για αρκετούς συμπολίτες μας, αφού με την νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα μένει στις τσέπες τους μεγαλύτερο εισόδημα.

Ενδεικτικά, ο Alpha παρουσιάζει το ποσό που θα εξοικονομεί ο φορολογούμενος, με βάση τις ετήσιες απολαβές του αλλά και την οικογενειακή του κατάσταση.

Για φορολογούμενο, ο οποίος δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, με ετήσιο εισόδημα 30 χιλιάδες ευρώ θα γλιτώνει πλέον 500 ευρώ το χρόνο, με ένα εξαρτώμενο €700, με 2 εξαρτώμενα €950 και με 3 εξαρτώμενα €1250.

Με 40 χιλιάδες εισόδημα, χωρίς εξαρτώμενα θα γλιτώσει €885, με ένα παιδί €1135, με 2 εξαρτώμενα €1447 και με 3 εξαρτώμενα €1822.

Με 50,000, χωρίς εξαρτώμενα ο φορολογούμενος θα εξοικονομήσει €985, με 1 παιδί €1285, με 2 €1660 και με 3 €2897.

Με εισοδήματα από 80 000 και άνω, χωρίς τέκνα με βάση τη νέα φορολογία οι πολίτες θα εξοικονομούν €1585, με 1 παιδί €1935, με 2 €2372 και με 3 €2897.

Έκπτωση παραχωρείται και για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για ενοικίαση κύριας κατοικίας και ανέρχεται στις 2,000.

Ξεκαθαρίζεται πως για να λάβουν σύζυγοι / συμβίοι τις συγκεκριμένες εκπτώσεις τα εισοδήματά του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 90 χιλιάδες, χωρίς τέκνα, τις 100 με 1 ή 2 εξαρτώμενα, τις 150 με 3 ή 4 και τις 200 με 5 ή περισσότερα. Τις απαλλαγές θα λαμβάνει έκαστος σύζυγο, στο εισόδημά του για κάθε παιδί.

Ενώ, για μονήρη άτομα για να απολαύσουν τις φοροεκπτώσεις, τα εισοδήματά τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40,000.

Για διαζευγμένους, οι φορολογικές απαλλαγές ισχύουν κανονικά, με βάση τον πίνακα και για τα τέκνα, την έκπτωση θα έχει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.

Το έντυπο θα σταλεί σε όλους τους πολίτες, με την αρχή του νέου έτους και υποχρέωση για συμπλήρωσή του θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως, οι οποίοι είναι από 25 ετών και άνω, ασχέτως αν εμπίπτουν η όχι στο φορολογητέο όριο των 22,000».

