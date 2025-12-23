Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έγκριση ανανέωσης Συλλογικής Σύμβασης με ΕΣΤΚ με 97,61% αποφάσισαν οι ΓΣ ΕΤΥΚ

 23.12.2025 - 21:15
Έγκριση ανανέωσης Συλλογικής Σύμβασης με ΕΣΤΚ με 97,61% αποφάσισαν οι ΓΣ ΕΤΥΚ

Την έγκριση ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης με τον ΕΣΤΚ για τα έτη 2023-2027 με ποσοστό 97,61% αποφάσισαν το βράδυ της Τρίτης οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΕΤΥΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη της ένωσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Σύμβασης, να ζητήσουν διευκρινίσεις και να επιλύσουν απορίες, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με το σημαντικό αυτό θέμα.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων, τα μέλη της ΕΤΥΚ τοποθετήθηκαν με μυστική ψηφοφορία επί της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης για έγκριση της Ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης όπως έχει παρουσιαστεί, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η έγκριση της εισήγησης με ποσοστό 97,61%.

«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι οι συνάδελφοι / μέλη της ΕΤΥΚ διακρίνονται από υπευθυνότητα, σύνεση, ωριμότητα, σωστό προγραμματισμό και ορθή στρατηγική», επισημαίνεται σχετικά.

Σημειώνεται ότι η Συλλογική Σύμβαση θα καλύπτει την περίοδο από 2023 μέχρι το 2027, και μεταξύ άλλων προβλέπει παραχώρηση εφάπαξ ποσού €4.500, τα οποία θα παραχωρηθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις, μηνιαία αύξηση €100 ευρώ στο βασικό μισθό (€50+€50), αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους υπαλλήλους κατά έξι ημέρες, αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων και τροποποίηση / βελτίωση των μισθολογικών κλιμάκων.

«Η Οργάνωσή μας διαπραγματεύτηκε με επιμονή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία, η οποία διασφαλίζει την εργατική ειρήνη μέχρι το τέλος του 2027 και η οποία κρίνεται ως επωφελής για το σύνολο των συναδέλφων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα, δικαιώνει την Οργάνωση μας απέναντι στους συναδέλφους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

