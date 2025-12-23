Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Το αεροδρόμιο Εσένμπογα έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Το Falcon 50 είχε ως τελικό προορισμό την Τρίπολη και πιστεύεται ότι σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης.



Η Hurriyet αναφέρει ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.





Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X γράφει: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.



Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα