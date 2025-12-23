Ecommbx
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε

 23.12.2025 - 09:40
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε

Σκληρές εικόνες και αδιαμφισβήτητα γεγονότα φέρνει στο φως η φετινή καμπάνια της αστυνομίας του Staffordshire ενάντια στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, υπενθυμίζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τι μπορεί να συμβεί όταν μια «έξοδος για διασκέδαση» καταλήγει σε εγκληματική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Το πρόσωπο της καμπάνιας έγινε ο Χαράλαμπος Νικολάου, ο 62χρονος Κύπριος που έχασε τη ζωή του ακαριαία μπροστά στα μάτια της ανήλικης τότε κόρης του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Χαράλαμπος Νικολάου είχε ταξιδέψει από την Κύπρο στο Στόουκ-Ον-Τρέντ μαζί με τη 17χρονη κόρη του. Σκοπός του ταξιδιού ήταν να περάσουν τις γιορτές με συγγενείς, αλλά και να προετοιμάσουν το μέλλον της νεαρής κοπέλας, αναζητώντας πανεπιστήμιο και στέγη για τις σπουδές της.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η οικογένεια ολοκλήρωσε το δείπνο της σε εστιατόριο της περιοχής. Καθώς προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους, το μοιραίο συνέβη σε δευτερόλεπτα. Παρά την προειδοποίηση της κόρης του, που άκουσε το όχημα να πλησιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και φώναξε στον πατέρα της να ανέβει στο πεζοδρόμιο, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Συγκλονίζει το βίντεο

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες η τοπική Αστυνομία προβάλλει σκληρές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές του δράστη, Mark Plimmer, πριν πάρει το τιμόνι. Ο Plimmer καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε δύο διαφορετικές παμπ, γελώντας και αστειευόμενος, γνωρίζοντας ότι θα οδηγούσε στη συνέχεια.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, η οποία προκάλεσε φωτιά στο όχημα του θύματος, ο Plimmer εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό και τρεις τραυματίες. Η αστυνομία τον εντόπισε λίγο αργότερα να κρύβεται σε θάμνους.

Η συμπεριφορά του δράστη κατά τη σύλληψη προκαλεί αποτροπιασμό. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, αφού γελούσε ειρωνικά με τους αστυνομικούς ενώ τον συλλάμβαναν, αρνήθηκε την πράξη του, ρωτώντας προκλητικά «Ποιος πέθανε; Κανένας», όταν ενημερώθηκε για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου, ενώ προκάλεσε της Αρχές, λέγοντας πως έχουν μόνο 24 ώρες για να του απαγγείλουν κατηγορίες.

Ο Πλίμερ εντοπίστηκε να κρύβεται σε θάμνους και συνελήφθη. Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, ότι δεν λεγόταν Μαρκ Πλίμερ και πως ήταν αθώος. Γελούσε διαρκώς, χλευάζοντας τους αστυνομικούς, χωρίς να δείχνει ίχνος μεταμέλειας, παρότι γνώριζε ότι μόλις είχε αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή.

Καθ’ οδόν προς τα κρατητήρια, συνέχισε να προκαλεί, λέγοντας πως «έχετε 24 ώρες να μου απαγγείλετε κατηγορία. Με καμένο αυτοκίνητο δεν έχετε τίποτα», γελώντας ξανά. Οι αρχές, ωστόσο, είχαν. Την ημέρα των Χριστουγέννων απαγγέλθηκαν κατηγορίες, την ώρα που η οικογένεια του Χαράλαμπου Νικολάου προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει την ανείπωτη απώλεια.

Ως «την πιο ουσιαστική» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στο πλαίσιο της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ.

