Η καλύτερη τροφή να φας πριν πιεις: Γιατρός εξηγεί πώς να μειώσεις το hangover

Τα γιορτινά τραπέζια στην Ελλάδα σπάνια τελειώνουν χωρίς ποτό. Κρασί, τσίπουρο, ουίσκι, βότκα και τα... υποδέλοιπα, συνοδεύουν οικογενειακές συγκεντρώσεις και εξόδους με φίλους, ειδικά τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μαζί με το αλκοόλ, όμως, έρχεται συχνά και το γνωστό hangover της επόμενης μέρας.

Μια γιατρός από τις ΗΠΑ υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα απλό τρόφιμο που, αν καταναλωθεί πριν το ποτό, μπορεί να μειώσει την ένταση του hangover. Η συμβουλή έχει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις.



Το τρόφιμο που «προετοιμάζει» τον οργανισμό

Η πνευμονολόγος και εντατικολόγος, γνωστή στο TikTok ως @neenziiemd, εξηγεί ότι η κατανάλωση τυριού πριν το αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό.

Όπως αναφέρει, το τυρί περιέχει πρωτεΐνη, λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα είδος «φραγμού» στο στομάχι, με αποτέλεσμα το αλκοόλ να απορροφάται πιο αργά στο αίμα. Αυτό μπορεί να μειώσει την απότομη άνοδο του αλκοόλ και να κάνει τα συμπτώματα της επόμενης μέρας πιο ήπια.



Επιπλέον, το τυρί είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σε ασβέστιο. Πρόκειται για στοιχεία που μειώνονται στον οργανισμό κατά την κατανάλωση αλκοόλ. Η βιταμίνη Β συνδέεται με την ενέργεια και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, ενώ το ασβέστιο βοηθά στη σωστή νευρομυϊκή λειτουργία.

Τι ισχύει στην πράξη και τι όχι

Η ίδια η γιατρός ξεκαθαρίζει ότι καμία τροφή δεν ακυρώνει τις επιπτώσεις του αλκοόλ. Το τυρί δεν είναι μαγικό φίλτρο, ούτε προστατεύει από υπερβολική κατανάλωση. Απλώς μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να διαχειριστεί λίγο καλύτερα το ποτό.



Με απλά λόγια, αν κάποιος πιει πολύ, θα έχει συνέπειες, είτε έφαγε τυρί είτε όχι. Το hangover εξαρτάται από την ποσότητα, τον ρυθμό κατανάλωσης, την ενυδάτωση, τον ύπνο και τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και την οδήγηση

Εδώ έρχεται η ελληνική πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα τα αλκοτέστ στους δρόμους είναι πολύ πιο συχνά και αυστηρά, ενώ αναμένεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα μπλόκα της Τροχαίας «θερίζουν» και τα πρόστιμα, οι αφαιρέσεις διπλώματος και οι ποινικές συνέπειες είναι εκεί και δεν... αστειεύονται.

Κανένα τρόφιμο, κανένα τυρί και καμία «συμβουλή» δεν μειώνει το αλκοόλ στο αίμα ούτε σε περνάει κάτω από το όριο στο αλκοτέστ. Αν οδηγείς, η μόνη ασφαλής επιλογή είναι να μην πιεις καθόλου.



Πόσο είναι το ασφαλές όριο

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με προβλήματα στο ήπαρ, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στον μεταβολισμό και στην ψυχική υγεία. Το «λίγο» μπορεί εύκολα να γίνει «πολύ», ειδικά σε συνθήκες εορταστικού κλίματος.

Γι’ αυτό, η συμβουλή των ειδικών παραμένει απλή και ξεκάθαρη. Μέτρο στο ποτό, φαγητό πριν και κατά τη διάρκεια, αρκετό νερό και καμία οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Πηγή; gazzetta.gr