ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Δεν είναι τυχαίες» – Δύο πυρκαγιές κοντά στο Όμοδος μέσα σε δύο βδομάδες - Το κοινό που εντοπίζουν οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Δεν είναι τυχαίες» – Δύο πυρκαγιές κοντά στο Όμοδος μέσα σε δύο βδομάδες - Το κοινό που εντοπίζουν οι Αρχές

 08.08.2025 - 20:55
Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη φονική πυρκαγιά που σάρωσε την ορεινή περιοχή της Λεμεσού, νέα μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής στην κοινότητα του Ομόδους, βάζοντας ξανά σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha η δημοσιογράφος του σταθμού, Έρικα Καβάζι, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στον νότιο δρόμο του χωριού, σε δύσβατο σημείο, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τις αυλές τριών κατοικιών, οι δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας τα χειρότερα. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου πριν από δύο εβδομάδες σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό κοινό χαρακτηριστικό και των δύο πυρκαγιών, όπως επισημαίνουν πυροσβεστικές και αστυνομικές αρχές, είναι ο παράγοντας των ισχυρών ανέμων, που έπνεαν την ημέρα της εκδήλωσης της φωτιάς στην περιοχή και την κατεύθυναν προς το χωριό του Ομόδους, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Εξάλλου ο κοινοτάρχης Ομόδους Ευγένιος Μιχαήλ δεν κρύβει την ανησυχία του και αφήνει υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, αναφέροντας πως «καμιά πυρκαγιά δεν ξεκινά από μόνη της σε χωράφια».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στο Όμοδος: Βελτιωμένη η κατάσταση - «Έχει οριοθετηθεί και οδεύουμε σε πλήρη έλεγχο»

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει κακόβουλη πρόθεση, το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς κοντά στον δρόμο και οι συνθήκες προβληματίζουν έντονα τις Αρχές.

Η πυροσβεστική υπενθυμίζει επίσης τον κίνδυνο που δημιουργεί η παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καθώς μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων.



 

