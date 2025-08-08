Προειδοποιεί ο Γκουτέρες: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Το σχέδιο εγκρίθηκε παρά την έντονη αντίδραση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις διαδηλώσεις πολιτών.

Περίπου 1.000.000 Παλαιστίνιοι θα μετεγκατασταθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα. Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Στόχοι της επιχείρησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, είναι αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση και ο ισραηλινός έλεγχος ασφάλειας της Λωρίδας, αλλά και μια εναλλακτική πολιτική κυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε αυτές τις περιοχές θεωρείται ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, εκ των οποίων 20 εκτιμάται ότι είναι εν ζωή.

Έντονες αντιδράσεις

Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για κατάληψη της πόλης της Γάζας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ και της Γάζας, όσο και στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια του Συμβούλιο Ασφαλείας ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι η πλήρης κατάληψη της Γάζας ισοδυναμεί με το να πέφτεις σε παγίδα.

Τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στο Ισραήλ, οι πολίτες αντιδρούν δηλώνοντας πως το σχέδιο κατάληψης της Γάζας «είναι σα να μην έχει μείνει τίποτα άλλο να καταλάβει κανείς. Ήδη πεθαίνουμε», «Σημαίνει μόνο ένα πράγμα, θάνατος των ομήρων θάνατος των Παλαιστινίων, και θάνατος των Ισραηλινών στρατιωτών».

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Ασφαλείας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την κυβέρνηση να επιλέξει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Αρνητικά είναι και τα σχόλια του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων που μιλάει για μια προέλαση απερισκεψίας.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, επικεφαλής της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι η απόφαση αυτή συνεπάγεται θάνατο των ομήρων, θάνατο των στρατιωτών, διπλωματική χρεωκοπία του Ισραήλ και κόστος δισεκατομμυρίων για τους φορολογούμενους.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του σταματάει τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Γάζα μέχρι νεωτέρας.

Γκουτέρες: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Λανθασμένη θεωρούν την απόφαση τα Ηνωμένα Έθνη -ζητώντας άμεση απελευθέρωση των ομήρων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα- και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει άμεσα την επιλογή του και να προκρίνει την ειρηνική οδό.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε την Παρασκευή το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, με τον εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ να δηλώνει ότι η απόφαση σηματοδοτεί «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Παράλληλα, αρκετές χώρες ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, με επίκεντρο το σχέδιο της κατάληψης της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας αριθμός χωρών, εξ ονόματός μας και εξ ονόματός τους, που θα ζητήσουν συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα ο Παλαιστίνιος Πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να διαπράξει ένα «νέο έγκλημα πολέμου» με το σχέδιό του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, «μία εγκληματική περιπέτεια που θα του κοστίσει ακριβά» και θα οδηγήσει στην «θυσία των ομήρων», προειδοποιεί σε ανακοίνωση η Χαμάς.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».

Ο Ριάντ «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των ισραηλινών αρχών κατοχής να καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «καταδικάζει κατηγορηματικά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα λιμού, βάναυσων πρακτικών και εθνοκάθαρσης εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας σε ανάρτηση στο X.

Από τη μεριά της και η Τουρκία καταδικάζει την απόφαση για στρατιωτική κατάληψη της Γάζας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα μεταβεί στο Κάιρο για να συζητήσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του -μεταξύ άλλων- για να αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, και να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr / ΚΥΠΕ