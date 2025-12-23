Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μπολσονάρο αποφυλακίζεται προσωρινά: Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

 23.12.2025 - 23:48
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε σήμερα το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο να αποφυλακιστεί αύριο προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «πράσινο φως» δόθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Το αίτημα εγκρίθηκε αφού η ομοσπονδιακή αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση και θεώρησε «δικαιολογημένη» τη χειρουργική επέμβαση.

Θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη
Από τα τέλη Νοεμβρίου ο 70χρονος Μπολσονάρο εκτίει την ποινή του στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Θα βγει για πρώτη φορά αύριο και την Πέμπτη θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.

Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει η νοσηλεία του.

Ο δικαστής Μοράες ζήτησε να γίνει η μεταφορά του από την αστυνομία «διακριτικά», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να μπει στην κλινική «από το γκαράζ».

Άλλη μια σοβαρή επέμβαση
Τον Απρίλιο ο Μπολσονάρο υποβλήθηκε σε άλλη μία σοβαρή επέμβαση στην κλινική DF Star και τότε δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.

Ο δικαστής επέτρεψε επίσης στη σύζυγό του, τη Μισέλ Μπολσονάρο, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ακύρωσε συνέντευξη Τύπου
Ο πρώην πρόεδρος επρόκειτο σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, την πρώτη μετά τη φυλάκισή του, όμως την ακύρωσε την τελευταία στιγμή «για λόγους υγείας».

Την περασμένη Παρασκευή ο δικαστής Μοράες απέρριψε τη νέα προσφυγή των συνηγόρων του Μπολσονάρο που ζητούσαν να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αντιθέτως, ενέκρινε το αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, που είχε καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. Ο στρατηγός αποφυλακίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

