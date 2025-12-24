Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες

 24.12.2025 - 07:19
Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες

Χθές 23.12.2025 και μεταξύ των ωρών 19:00 - 20:00 ξέσπασε φωτιά σε δύο φορτηγά οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα, το πρώτο σε ανοικτό χωράφι ενώ το δεύτερο σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα, και τα δύο στην περιοχή Αλεθρικού.

Το πρώτο φορτηγό ανήκει 55χρονο μηχανοδηγό ενώ το δεύτερο σε 50χρονο κτηνοτρόφο.

Στο μέρος κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν την φωτιά. Και οι δύο ιδιοκτήτες των φορτηγών έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις ενώ να σημειωθεί ότι και τα δύο φορτηγά, ήταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση (χωρίς ρευματοδοτηση και καύσιμα στο ντεπόζιτο τους).

Περαιτέρω εξετάσεις θα γίνουν με το φως της ημέρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»
Πώς να κάνετε τα φετινά χριστούγεννα των παιδιών αξέχαστα
Αλλιώτικα χριστούγεννα: Τα 10 μέρη του πλανήτη που «μυρίζουν» καλοκαίρι - Άγιος Βασίλης με…σορτς και κάλαντα με κοντομάνικα
VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη
Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες
Χριστούγεννα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί: Πώς τα γιορτάζουν από την Αθήνα μέχρι το Τόκιο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Μπολσονάρο αποφυλακίζεται προσωρινά: Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

 23.12.2025 - 23:48
Επόμενο άρθρο

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

 24.12.2025 - 07:21
Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

Σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις πρόσφατες κινήσεις της ηγεσίας του, να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο και να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τον ρόλο και την κατεύθυνση που επιλέγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενόψει της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών. Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους προσχωρήσεις, αλλά συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό μοτίβο, το οποίο αμφισβητείται έντονα από άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

Ο Νικόλας, οι μεταγραφές, οι ρήξεις και τα σενάρια που διαμορφώνονται στον κεντρώο χώρο

  •  24.12.2025 - 07:21
VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη

VIDEO - Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση - Παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη

  •  24.12.2025 - 07:32
Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες

Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες

  •  24.12.2025 - 07:19
«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»

«Κίνδυνοι στο γιορτινό σπίτι: Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά τα Χριστούγεννα»

  •  24.12.2025 - 07:39
Θα δούμε λευκά Χριστούγεννα; Μέχρι πού θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Θα δούμε λευκά Χριστούγεννα; Μέχρι πού θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  24.12.2025 - 07:26
Χριστούγεννα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί: Πώς τα γιορτάζουν από την Αθήνα μέχρι το Τόκιο - Δείτε βίντεο

Χριστούγεννα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί: Πώς τα γιορτάζουν από την Αθήνα μέχρι το Τόκιο - Δείτε βίντεο

  •  24.12.2025 - 07:34
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  24.12.2025 - 07:41
Αλλιώτικα χριστούγεννα: Τα 10 μέρη του πλανήτη που «μυρίζουν» καλοκαίρι - Άγιος Βασίλης με…σορτς και κάλαντα με κοντομάνικα

Αλλιώτικα χριστούγεννα: Τα 10 μέρη του πλανήτη που «μυρίζουν» καλοκαίρι - Άγιος Βασίλης με…σορτς και κάλαντα με κοντομάνικα

  •  24.12.2025 - 07:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα