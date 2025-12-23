ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Σώματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από το τέλος του χρόνου. Πέραν από τις ευχές για Καλές Γιορτές, για καλή ξεκούραση σε όλους σας, στους αγαπημένους, στις οικογένειες σας, θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα.

Πρώτον, να εκφράσω την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση για την ψήφιση χθες της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά και της μεταρρύθμισης που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δύο μεταρρυθμίσεις που μετά από δεκαετίες τολμήσαμε ως Κυβέρνηση να προωθήσουμε. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα, το οποίο δείχνει και τη γενικότερη πρόθεση της Κυβέρνησης μας να αλλάξουμε το κράτος του 1960, να εκσυγχρονίσουμε τους θεσμούς.

Να θυμίσω ότι προηγήθηκε από μέρους μας, πρωτοβουλία για μεταρρυθμίσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στη Νομική Υπηρεσία, για το δικαίωμα ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, για την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, για την ψηφιακή μεταρρύθμιση το 2025 όπου προσθέσαμε άλλες 75 ψηφιακές υπηρεσίες οριζόντια σε όλα τα Υπουργεία, για τις άδειες οικοδομής, για τις πολεοδομικές ΄άδειες, για τις πανεπιστημιακές κλινικές και για πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε και θα συνεχίσουμε μέσα στο ίδιο πνεύμα και το 2026.

Η εμβληματική μας μεταρρύθμισή αφορά το συνταξιοδοτικό, μια άλλη μεταρρύθμιση που δεν τόλμησε κανείς να αγγίξει. Η δική μας Κυβέρνηση, ήδη, ξεκίνησε την προεργασία. Το 2026 θα έχουμε και τη μεταρρύθμιση που αφορά την Κεντρική Τράπεζα, τη μεταρρύθμιση που αφορά την ειδική εκπαίδευση, τη νομοθεσία για άτομα με αναπηρίες. Άρα, συνεχίζουμε και το 2026 με τις μεταρρυθμίσεις να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας.

Το δεύτερο, είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Θέλω να εργαστούμε για να κάνουμε την Κύπρο ακόμη πιο περήφανη, να αποδείξουμε στην πράξη ότι έχουμε λόγο και ρόλο στις εξελίξεις των Βρυξελλών, πάντα στο πλευρό των λύσεων και όχι των προβλημάτων. Και μέσα από τις πολιτικές μας να σπρώξουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα για να πετύχουμε την περαιτέρω ολοκλήρωση που είναι απόλυτη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή αυτονομία που είναι ο βασικός στόχος της Προεδρίας μας, Άρα, το επόμενο εξάμηνο θα εργαστούμε συλλογικά, έτσι ώστε να κάνουμε τη χώρα μας ακόμα πιο περήφανη, να αναβαθμίσουμε το διεθνές κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας».