Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝεκρός 41χρονος γνωστός αθλητικός παρουσιαστής - Έπεσε από ταράτσα
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρός 41χρονος γνωστός αθλητικός παρουσιαστής - Έπεσε από ταράτσα

 23.12.2025 - 18:11
Νεκρός 41χρονος γνωστός αθλητικός παρουσιαστής - Έπεσε από ταράτσα

Τον θάνατο του δημοφιλούς Αυστραλού αθλητικού παρουσιαστή Duncan McKenzie-McHarg σε ηλικία 41 ετών επιβεβαίωσε η οικογένειά του

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο του Duncan — ενός βαθιά αγαπημένου γιου, ενός αφοσιωμένου πατέρα στο πολύτιμο αγόρι του Χάρισον και ενός αγαπημένου αδελφού για τα τρία αδέρφια του», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση.

Ο McKenzie-McHarg ήταν ένας κοσμογυρισμένος ρεπόρτερ που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στις οθόνες της αυστραλιανής τηλεόρασης ως μέρος της κάλυψης του τένις του Stan Sport.

Εθεάθη δίπλα στο γήπεδο να παίρνει συνεντεύξεις από τενίστες στο US Open στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο.

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση του McKenzie-McHarg στο Instagram από τον Αύγουστο τον έδειξε στα παρασκήνια στο Flushing Meadows να πανηγυρίζει με τους πρωταθλητές του US Open Carlos Alcaraz και Aryna Sabalenka.

Η εκπομπή, στην οποία συμμετείχαν ο Έντι ΜακΓκουάιρ και ο Λουκ Ντάρσι, διήρκεσε 11 χρόνια πριν οι παρουσιαστές ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 2020.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο
VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια
Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

 23.12.2025 - 17:52
Επόμενο άρθρο

Video: Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό»

 23.12.2025 - 18:35
ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

ΠτΔ πριν το Υπουργικό - «Το 2026 θα συνεχίσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

  •  23.12.2025 - 17:52
«Κλείδωσε» ο κατώτατος μισθός - Άναψε... πράσινο το Υπουργικό - Τι αποφασίστηκε

«Κλείδωσε» ο κατώτατος μισθός - Άναψε... πράσινο το Υπουργικό - Τι αποφασίστηκε

  •  23.12.2025 - 19:49
Στο ΔΗΚΟ με κάθε επισημότητα ο Μιχάλης Γιακουμή - Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος για το ψηφοδέλτιο Λεμεσού

Στο ΔΗΚΟ με κάθε επισημότητα ο Μιχάλης Γιακουμή - Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος για το ψηφοδέλτιο Λεμεσού

  •  23.12.2025 - 16:35
ΥΠΑΜ: «Θα διασφαλιστεί η παρουσία ΣΥΟΠ στην ΕΦ μέχρι το 57ο έτος»

ΥΠΑΜ: «Θα διασφαλιστεί η παρουσία ΣΥΟΠ στην ΕΦ μέχρι το 57ο έτος»

  •  23.12.2025 - 17:00
Γ.Εισαγγελέας: Στην Αστυνομία τα πορίσματα για Σιζόπουλο και Παρμακλή - Μελετάται ο φάκελος για Τριμίκλινη

Γ.Εισαγγελέας: Στην Αστυνομία τα πορίσματα για Σιζόπουλο και Παρμακλή - Μελετάται ο φάκελος για Τριμίκλινη

  •  23.12.2025 - 14:29
Σε κόκκινο συναγερμό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη»

Σε κόκκινο συναγερμό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη»

  •  23.12.2025 - 17:21
Video: Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό»

Video: Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό»

  •  23.12.2025 - 18:35
VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»

VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»

  •  23.12.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα