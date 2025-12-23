Ecommbx
Video: Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό»

Απίστευτες εικόνες μέσα σε ένα νοσοκομείο της Ινδίας, όπου ένας γιατρός επιτέθηκε σε έναν ασθενή, ξυλοφορτώνοντάς τον, επειδή του έκανε παρατήρηση ότι ήταν αγενής στη συμπεριφορά του.

Όλα συνέβησαν στο Ινστιτούτο Ιατρικής Ίντιρα Γκάντι στην πόλη Σίμλα στη βόρεια Ινδία.

Ο Αρτζούν Πανουάρ, είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και περίμενε σε θάλαμο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικές δυσκολίες. Όταν εμφανίστηκε ο γιατρός, όπως εξιστόρησε το θύμα, άρχισε να του μιλάει με αγενή τρόπο χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Όταν του ζήτησε να του μιλάει καλύτερα, ο γιατρός του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπά.

«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την κατάσταση μου», είπε ο Πανουάρ.

«Του ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά άρχισε να γίνεται επιθετικός.
Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ισχυρίστηκε ότι γινόμουν «προσωπικός» και άρχισε να με χτυπά», πρόσθεσε.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να χτυπά επανειλημμένα τον ασθενή ο οποίος προσπαθεί να προστατευθεί.

Δείτε την επίθεση του γιατρού στον ασθενή

Μετά το περιστατικό, ασθενείς και επισκέπτες απαίτησαν από το νοσοκομείο να ληφθούν μέτρα κατά του γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για σωματική επίθεση.

Η διοίκηση του νοσοκομείου IGMC της Σίμλα έχει συγκροτήσει μια τριμελή επιτροπή έρευνας, ενώ έχει κατατεθεί και μήνυση εναντίον του γιατρού.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

