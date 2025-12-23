Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΡεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια

 23.12.2025 - 15:47
Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια

Για τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων αναψυχής τις γιορτινές μέρες, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ωραρίων, παραδέχθηκε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε αβεβαιότητα, σημειώνοντας πως «μέχρι και χθες θα έλεγα το μεσημέρι» δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα. Όπως εξήγησε, «ευτυχώς όμως τακτοποιήθηκε το θέμα», αν και, όπως είπε, «βέβαια θέλαμε κάτι της περισσότερο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα δοθεί έμφαση «και στην ανθρώπινη αντιμετώπιση από την Αστυνομία τις δυο παραμονές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση το χειμερινό ωράριο, «τις καθημερινές είναι στις 2 η ώρα κλείσιμο και στις 3 την Παρασκευή και το Σαββάτο», ενώ προστίθεται και «η παράταση κατά μία ώρα».

Ο κ. Λεβέντης εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Αστυνομία θα δείξει το ανθρώπινο της πρόσωπο εφόσον δεν προκύπτει κάποιο σοβαρό πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα ωράρια ισχύουν «από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 7 του Γενάρη».

Για την κίνηση στα καταστήματα, ο ΓΓ του ΠΑΣΙΚΑ μίλησε για αρχικό «μούδιασμα εξαιτίας του ωραρίου» και της αβεβαιότητας, ωστόσο όπως είπε «τα πράγματα κινούνται καλύτερα και αυτοί οι χώροι είναι υπερπλήρεις». Παράλληλα, τόνισε ότι «υπάρχουν όμως ευκαιρίες με προσφορές και πακέτα τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει ένα εύρος τιμών».

Ειδική αναφορά έκανε στις ταβέρνες, λέγοντας ότι «προσφέρουν φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική με γύρω στα 50 και 60 ευρώ της παραμονής της πρωτοχρονιάς», ενώ στα μουσικοχορευτικά «υπάρχει πραγματικά ένα εύρος τιμών», ανάλογα με το αν φιλοξενούν καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Όπως σημείωσε, «είναι και στη γνώση του κάθε ενός να γνωρίζει ο ίδιος πόσα χρήματα είναι διαθέσιμος να σπαταλήσει».

Δείτε όσα ανέφερε στο απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο
VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια
Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεταγραφικό για το αστέρι της Γιαγκελόνια, Πουλούλου και κυπριακή ομάδα!

 23.12.2025 - 15:47
Επόμενο άρθρο

Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο αγχωτικός μήνας του χρόνου - Έξι tips για να διαχειριστούμε το στρες

 23.12.2025 - 15:59
VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

Στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΕΝ Λάρνακας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

  •  23.12.2025 - 12:26
Στο ΔΗΚΟ με κάθε επισημότητα ο Μιχάλης Γιακουμή - Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος για το ψηφοδέλτιο Λεμεσού

Στο ΔΗΚΟ με κάθε επισημότητα ο Μιχάλης Γιακουμή - Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος για το ψηφοδέλτιο Λεμεσού

  •  23.12.2025 - 16:35
Για τρίτη φορά στις Κεντρικές Φυλακές ο Φυτιρής – Στο επίκεντρο ασφάλεια και λύσεις

Για τρίτη φορά στις Κεντρικές Φυλακές ο Φυτιρής – Στο επίκεντρο ασφάλεια και λύσεις

  •  23.12.2025 - 15:37
ΥΠΑΜ: «Θα διασφαλιστεί η παρουσία ΣΥΟΠ στην ΕΦ μέχρι το 57ο έτος»

ΥΠΑΜ: «Θα διασφαλιστεί η παρουσία ΣΥΟΠ στην ΕΦ μέχρι το 57ο έτος»

  •  23.12.2025 - 17:00
Γ.Εισαγγελέας: Στην Αστυνομία τα πορίσματα για Σιζόπουλο και Παρμακλή - Μελετάται ο φάκελος για Τριμίκλινη

Γ.Εισαγγελέας: Στην Αστυνομία τα πορίσματα για Σιζόπουλο και Παρμακλή - Μελετάται ο φάκελος για Τριμίκλινη

  •  23.12.2025 - 14:29
Σε κόκκινο συναγερμό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη»

Σε κόκκινο συναγερμό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη»

  •  23.12.2025 - 17:21
Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια

Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια

  •  23.12.2025 - 15:47
VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»

VIDEO: Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ε. Ιακωβίδου και Τ. Καλημέρη - «Χαίρομαι που τον έχω στη ζωή που - Άφησε τη δουλειά της...»

  •  23.12.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα