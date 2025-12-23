Ρεβεγιόν μέχρι... πρωίας; Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα αναψυχής - Οι τιμές και τα ωράρια

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ωραρίων, παραδέχθηκε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε αβεβαιότητα, σημειώνοντας πως «μέχρι και χθες θα έλεγα το μεσημέρι» δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα. Όπως εξήγησε, «ευτυχώς όμως τακτοποιήθηκε το θέμα», αν και, όπως είπε, «βέβαια θέλαμε κάτι της περισσότερο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα δοθεί έμφαση «και στην ανθρώπινη αντιμετώπιση από την Αστυνομία τις δυο παραμονές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση το χειμερινό ωράριο, «τις καθημερινές είναι στις 2 η ώρα κλείσιμο και στις 3 την Παρασκευή και το Σαββάτο», ενώ προστίθεται και «η παράταση κατά μία ώρα».

Ο κ. Λεβέντης εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Αστυνομία θα δείξει το ανθρώπινο της πρόσωπο εφόσον δεν προκύπτει κάποιο σοβαρό πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα ωράρια ισχύουν «από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 7 του Γενάρη».

Για την κίνηση στα καταστήματα, ο ΓΓ του ΠΑΣΙΚΑ μίλησε για αρχικό «μούδιασμα εξαιτίας του ωραρίου» και της αβεβαιότητας, ωστόσο όπως είπε «τα πράγματα κινούνται καλύτερα και αυτοί οι χώροι είναι υπερπλήρεις». Παράλληλα, τόνισε ότι «υπάρχουν όμως ευκαιρίες με προσφορές και πακέτα τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει ένα εύρος τιμών».

Ειδική αναφορά έκανε στις ταβέρνες, λέγοντας ότι «προσφέρουν φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική με γύρω στα 50 και 60 ευρώ της παραμονής της πρωτοχρονιάς», ενώ στα μουσικοχορευτικά «υπάρχει πραγματικά ένα εύρος τιμών», ανάλογα με το αν φιλοξενούν καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Όπως σημείωσε, «είναι και στη γνώση του κάθε ενός να γνωρίζει ο ίδιος πόσα χρήματα είναι διαθέσιμος να σπαταλήσει».

Δείτε όσα ανέφερε στο απόσπασμα: