Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο αγχωτικός μήνας του χρόνου - Έξι tips για να διαχειριστούμε το στρες

Σύμφωνα με καναδική έρευνα, ο Δεκέμβριος είναι ο πιο αγχωτικός μήνας του χρόνου για τους μισούς ενήλικες. Οι αυξημένες απαιτήσεις των ημερών μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, να επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες και να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία. Το αυξανόμενο κόστος ζωής έρχεται να εντείνει τις οικονομικές ανησυχίες, με τα 2/3 των ενηλίκων να ανησυχούν για τη διαχείριση των εορταστικών δαπανών.

Παράλληλα, οι γιορτές τείνουν να εντείνουν την συναισθηματική ένταση. Οι οικογενειακές συγκρούσεις, η μοναξιά, η θλίψη και οι ανεπίλυτες δυναμικές του παρελθόντος μπορεί να εμφανιστούν πιο έντονα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι αλλαγές στην οικογενειακή δομή ή η απουσία αγαπημένων προσώπων εντείνουν τα συναισθήματα θλίψης, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό να προσεγγίσουμε τις διακοπές με προσοχή και φροντίδα.

Πώς θα διαχειριστείτε το συναισθηματικό στρες

Το να μάθουμε να ρυθμίζουμε αποτελεσματικά το στρες μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά, υπογραμμίζει σε άρθρο της στο The Conversation η Joanna Pozzulo, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Carleton, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση των συναισθημάτων περιλαμβάνει την ανταπόκριση στις προκλήσεις με προσαρμοστικούς τρόπους, αντί για παρορμητικές αντιδράσεις.

1. Γιατί ο ύπνος είναι πιο σημαντικός από ποτέ

Ο ύπνος είναι συχνά το πρώτο πράγμα που θυσιάζεται όταν η λίστα με τις υποχρεώσεις μεγαλώνει. Ωστόσο, ο επαρκής, υψηλής ποιότητας ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες, ενώ βοηθά επίσης στη ρύθμιση της κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες του σώματος. Η καλή υγιεινή ύπνου διασφαλίζει επαρκή ανάπαυση κατά τη διάρκεια αυτής της πολυάσχολης περιόδου. Η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου και η ελαχιστοποίηση των περισπασμών στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να μειώσει σημαντικά την ευερεθιστότητα και να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη συναισθηματική ισορροπία.

2. Φάτε, αλλά με προσοχή

Οι εορταστικές συγκεντρώσεις συνήθως περιλαμβάνουν πλούσια φαγητά και γλυκά. Ενώ οι απολαύσεις είναι μέρος της εποχής, το να τρώτε με προσοχή μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ισορροπία. Καταναλώστε συνειδητά, χωρίς να αυτολογοκρίνεστε – αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των ορμονών του στρες. Αντί να εστιάζει στους περιορισμούς, η συνειδητή διατροφή υποστηρίζει επιλογές που συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους υγείας, βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαμβάνουν, χωρίς υπερβολές.

3. Παραμείνετε δραστήριοι παρά την διαταραχή της ρουτίνας

Η σωματική δραστηριότητα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία της ψυχικής ευεξίας. Η άσκηση αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης και ντοπαμίνης, βελτιώνει τη διάθεση, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και μειώνει το άγχος. Ωστόσο, τα προγράμματα των διακοπών συχνά διαταράσσουν τις τακτικές ρουτίνες γυμναστικής. Πιο σύντομες, αλλά τακτικές προπονήσεις, όπως για παράδειγμα δύο δεκάλεπτα άσκησης την ημέρα, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση των ψυχικών και σωματικών οφελών της άσκησης, όταν δεν είναι εφικτές οι συνεδρίες μεγαλύτερης διάρκειας.

4. Η αναζωογονητική δύναμη της μοναξιάς

Η εξάντληση από τις ευθύνες της φροντίδας είναι συχνή. Μπορεί να μοιάζει δύσκολο, αλλά προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας – ακόμη και σύντομες περίοδοι μοναξιάς μπορούν να είναι βαθιά αναζωογονητικές. Αφιερώνοντας μόλις 15 λεπτά την ημέρα σε δραστηριότητες που έχουν προσωπική σημασία -όπως το διάβασμα, το περπάτημα ή οι χειροτεχνίες- θα βοηθήσετε το νευρικό σας σύστημα να χαλαρώσει και τη συναισθηματική σας ενέργεια να ανανεωθεί, καθιστώντας ευκολότερη τη διαχείριση των απαιτήσεων των διακοπών.

5. Ενισχύστε τις κοινωνικές σας σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την ευημερία. Η μοναξιά να επηρεάζει εκατομμύρια ενήλικες, ιδιαίτερα ηλικιωμένους. Οι θετικές σχέσεις συνδέονται με μεγαλύτερη ευτυχία, βελτιωμένη υγεία και αυξημένη μακροζωία, καθιστώντας τις διακοπές ιδανική περίοδο για επανασύνδεση. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους αγαπημένους σας, ακόμη και σύντομες αλληλεπιδράσεις με αγνώστους μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σας και να μειώσουν το αίσθημα απομόνωσης.

6. Ευελιξία και ρεαλιστικές προσδοκίες

Οι παραδόσεις των εορτών προσφέρουν άνεση, χαρά και ένα αίσθημα ανήκειν, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν πίεση. Η ευελιξία και η προσαρμογή των παραδόσεων στις τρέχουσες συνθήκες μπορούν να μειώσουν το άγχος και την απογοήτευση. Η διαχείριση των προσδοκιών -τόσο των δικών σας, όσο και των άλλων- είναι καθοριστική. Μια ευέλικτη νοοτροπία σας επιτρέπει να προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και σας βοηθά να διατηρήσετε μια θετική προοπτική καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Τελικά, η προστασία της ευημερίας σας κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν απαιτεί τελειότητα. Δίνοντας προτεραιότητα στον ύπνο, τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την κίνηση, τη σύνδεση και την ευελιξία, μπορείτε να απολαύσετε πραγματικά τις φετινές γιορτές.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr