Ενισχύεται η εγχώρια παραγωγή κρέατος – Ποια είδη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή χοίρειου κρέατος κατέγραψε άνοδο 7,2% στον αριθμό ζώων και 5,5% στο συνολικό βάρος. Θετική ήταν και η εικόνα στα αιγοειδή, με οριακή αύξηση 0,7% στον αριθμό, αν και το βάρος μειώθηκε ελαφρά (-2,1%).

Σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε στην κατηγορία των προβάτων, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,9% στον αριθμό ζώων και 6,1% στο βάρος, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα αρνιά, με +18,7% και +9,1% αντίστοιχα.

Τα πουλερικά, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία της εγχώριας παραγωγής, κατέγραψαν αύξηση 3,2% τόσο στον αριθμό όσο και στο συνολικό βάρος, με τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής να ακολουθούν την ίδια τάση.

Στα βοοειδή, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7% στον αριθμό ζώων και 2,5% στο βάρος σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στα μοσχάρια έως 8 μηνών, όπου καταγράφηκε αύξηση 32,4% στον αριθμό και 40,0% στο βάρος, αντισταθμίζοντας τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες κατηγορίες ενήλικων ζώων.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, το σύνολο της παραγωγής κρέατος παρουσίασε οριακή υποχώρηση, γεγονός που αποδίδεται κυρίως σε εποχικές διακυμάνσεις, χωρίς να αναιρεί τη θετική εικόνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.