Ποιος ήταν ο Λίβυος στρατηγός Αλ Χαντάντ, που σκοτώθηκε στην αεροπορική τραγωδία στην Άγκυρα: Πολέμησε το καθεστώς Καντάφι, αναδιοργάνωσε τον στρατό

 23.12.2025 - 22:30
Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση της συντριβής λίαρ τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ αλ Χαντάντ, ενώ επέστρεφε από επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Η κυβέρνηση της Τρίπολης επιβεβαίωσε τον θάνατό του, όπως και των άλλων τεσσάρων επιβαινόντων στο αεροπλάνο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού υπήρξε μία από τις πιο κεντρικές φιγούρες στην στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης. Γεννημένος το 1967 στην πόλη Μισράτα, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Λιβύης το 1987. Στην πορεία του, συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο του 2011 και υπηρέτησε στις επαναστατικές δυνάμεις που πολέμησαν κατά του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντικού στρατιωτικού ηγέτη στη μεταπολεμική Λιβύη.

Μετά την πτώση του Καντάφι, ο Αλ Χαντάντ ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στον λιβυκό στρατό, και το 2021 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, καθοδηγώντας τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επανένωσης των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση της στρατιωτικής ισχύος και την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αναφορές σε λιβυκά μέσα ενημέρωσης, η στρατηγική του για την ενσωμάτωση των πολιτοφυλακών και τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατιωτικής δομής ήταν καθοριστική για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη Λιβύη, ενώ συνέβαλε σημαντικά στη συνεργασία με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης για την ασφάλεια της περιοχής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 στο ίδιο πνεύμα για μεταρρυθμίσεις όπως και το 2025, με στόχο να εκσυγχρονίσει το κράτος του 1960, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

