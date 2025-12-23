Ecommbx
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

 23.12.2025 - 09:09
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος της Σκαρίνου, λίγες μόλις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο βαν χθες 22 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άτυχη γυναίκα είχε σταθμεύσει το όχημά της στη λωρίδα ασφαλείας και αποβιβάστηκε προσωρινά. Κατά την προσπάθειά της να επιστρέψει στο αυτοκίνητο, παρασύρθηκε από βαν που οδηγούσε 64χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί, ενώ στο όχημα της 71χρονης επέβαιναν ακόμη δύο πρόσωπα που έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 64χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ με αρνητικά αποτελέσματα και συνελήφθη βάσει εντάλματος για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας και αμελή οδήγηση.

