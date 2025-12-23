Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Δείτε πάρακάτω τα ωράρια των 6 μεγαλύτερων mall της Κύπρου, για την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Mall of Cyprus

Την Παραμονή Χριστουγέννων και Παραμονή Πρωτοχρονιάς (24 & 31 Δεκεμβρίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως 18:00, ενώ τα εστιατόρια και η διασκέδαση θα συνεχίσουν να λειτουργούν με κανονικό ωράριο. Την Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα τα εστιατόρια, τα καφέ και το arcade παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Την Πρωτοχρονιά, στις 2 Ιανουαρίου όπως και τα Θεοφάνεια τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και αυτές τις ημέρες, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γιορτάσουν το νέο έτος με χαρά. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα παραμείνουν ανοιχτά κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, για να απολαύσετε υπέροχα γεύματα και χαλαρωτικά καφέ με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Nicosia Mall



Το ωράριο επηρεάζεται τις γιορτές και συγκεκριμένα την Παραμονή Χριστουγέννων και Παραμονή Πρωτοχρονιάς (24 & 31 Δεκεμβρίου) τα καταστήματα (καφετέριες, καταστήματα, σουπερμάρκετ) θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 18:00, ενώ τα εστιατόρια και η διασκέδαση μέχρι τις 20:00. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το Nicosia Mall θα είναι κλειστό. Οι καφετέριες, τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα είναι ανοικτά στις 26 Δεκεμβρίου, στις 2 Ιανουαρίου και 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 22:30 ενώ τα καταστήματα και σούπερμαρκετ θα είναι κλειστά.

The Mall of Egkomi

Στις 24 & 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από 10:00-18:00. Στις 25 & 26 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Εστιατόρια, καφέ και arcade θα είναι ανοιχτά. Τα ίδια ισχύουν και για Πρωτοχρονιά, 2 Ιανουαρίου και Θεοφάνεια.

Metropolis Mall at Larnaca



Το εορταστικό ωράριο στις 24 και στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής: σουπερμάρκετ 08.00-18.00, retail & services 10.00-18.00, cafes & bakeries 08.30-20.00, food court, εστιατόρια και η διασκέδαση 10.00-20.00, 08.30-18.00 carwash. Στις 25 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου το mall θα είναι κλειστό. Στις 26 Δεκεμβρίου, 02 και 06 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής: υπεραγορά και retail & services κλειστά, καφέ και bakeries 08.30-22.00, και food court, εστιατόρια και διασκέδαση 10.00-20.00.

My Mall LIMASSOL

Την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) το mall της Λεμεσού, θα είναι ανοικτό μέχρι τις 18.00. Κλειστό θα παραμείνει το mall της Λεμεσού τα Χριστούγεννα 25/12, ενώ την επομένη τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα λειτουργούν κανονικά. Την παραπονή Πρωτοχρονιάς (31/12) θα λειτουργούν όλα κανονικά μέχρι τις 18.00 ενώ την Πρωτοχρονιά (1/1) το mall θα παραμείνει κλειστό. Στις 2 και 6 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα λειτουργούν κανονικά. Τις υπόλοιπες γιορτινές μέρες θα λειτουργήσει κανονικά.

Kings Avenue Mall



Τις γιορτές το Kings Avenue Mall θα λειτουργήσει κανονικά εκτός από τα καταστήματα που θα κλείσουν στις 25, 26 Δεκεμβρίου, 1, 2 και 6 Ιανουαρίου. Στις 24 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα κλείσουν στις 18.00, ενώ τα παιχνίδια και τα εστιατόρια θα συνεχίσουν κανονικά. Στις 25 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά, τα καφέ θα λειτουργήσουν μετά τις 12 το μεσημέρι, ενώ τα εστιατόρια και το K-Cineplex θα ανοίξουν στις 17.00. Το arcade θα παραμείνει κλειστό. Στις 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.