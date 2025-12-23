Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 27χρονο για μεγάλη ποσότητα κάνναβης – Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 27χρονο για μεγάλη ποσότητα κάνναβης – Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι

 23.12.2025 - 13:50
Χειροπέδες σε 27χρονο για μεγάλη ποσότητα κάνναβης – Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι

Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 27χρονου, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα, μετά τον εντοπισμό 175 γραμμαρίων κάνναβης. Άλλα τέσσερα πρόσωπα, που στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες κάνναβης αφέθηκαν ελεύθερα αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε πάρκο στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, μέλη της ΥΚΑΝ και ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν και ανέκοψαν τον 27χρονο.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 175 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €1,265, συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τα μέλη της Αστυνομίας, προχώρησαν επίσης στη σύλληψη άλλων τεσσάρων προσώπων, ηλικίας 22, 17, 30 και 21 ετών, αφού στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίστηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, όπου στην οικία του 27χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 13 γραμμαρίων, ενώ στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης, μικρή ποσότητα κάνναβης.

Αφού οι συλληφθέντες ανακρίθηκαν γραπτώς, οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα, ενώ ο 27χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο
Απίστευτα video: Η στιγμή που σημειώνεται black out εν μέσω της κακοκαιρίας - Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο
Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
«Μελομακάρονο ή κουραμπιές;» Τα πειράγματα της Κατερίνας Αγαπητού σε συνεργάτη της στον αέρα - Δες το βίντεο και θα χαμογελάσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurostat: Η Κύπρος με το χαμηλότερο ποσοστό υπερπληθυσμού κατοικιών στην ΕΕ

 23.12.2025 - 13:42
Επόμενο άρθρο

Οι γονείς χαιρετίζουν την αλλαγή: Ο δρόμος για ποιοτική εκπαίδευση ανοίγει στην Κύπρο

 23.12.2025 - 13:59
VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

Στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΕΝ Λάρνακας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

  •  23.12.2025 - 12:26
Πληροφορίες «Τ»: Πολιτική κίνηση με μήνυμα ενότητας - Αποδέχεται την πρόταση του ΔΗΚΟ ο Μιχάλης Γιακουμή

Πληροφορίες «Τ»: Πολιτική κίνηση με μήνυμα ενότητας - Αποδέχεται την πρόταση του ΔΗΚΟ ο Μιχάλης Γιακουμή

  •  23.12.2025 - 11:30
Αποκάλυψη Φυτιρή: «Αποποιούμαι εφ΄όρου ζωής την Υπουργική Σύνταξη και το εφάπαξ»

Αποκάλυψη Φυτιρή: «Αποποιούμαι εφ΄όρου ζωής την Υπουργική Σύνταξη και το εφάπαξ»

  •  23.12.2025 - 12:44
Αστυνομία: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για άγριο ξυλοδαρμό Ισραηλινού στη Λεμεσό

Αστυνομία: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για άγριο ξυλοδαρμό Ισραηλινού στη Λεμεσό

  •  23.12.2025 - 12:42
Αναφορές για προβλήματα με τη JCC - Δεν πραγματοποιούνται ψηφιακές πληρωμές ή αναλήψεις χρημάτων

Αναφορές για προβλήματα με τη JCC - Δεν πραγματοποιούνται ψηφιακές πληρωμές ή αναλήψεις χρημάτων

  •  23.12.2025 - 13:34
Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο

Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο

  •  23.12.2025 - 11:37
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ηλεκτρικό προϊόν - Ελέγξτε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ηλεκτρικό προϊόν - Ελέγξτε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

  •  23.12.2025 - 12:33
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

  •  23.12.2025 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα