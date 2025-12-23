Οι γονείς χαιρετίζουν την αλλαγή: Ο δρόμος για ποιοτική εκπαίδευση ανοίγει στην Κύπρο

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις, η Πολιτεία προχωρά σε μια μεταρρύθμιση, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα παιδιά».

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων επισημαίνει ότι το μέχρι πρότινος σύστημα αξιολόγησης ήταν πεπαλαιωμένο και δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθιστώντας αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του.

Όπως τονίζει, κάθε αλλαγή συνοδεύεται από δυσκολίες και εύλογες ανησυχίες, ωστόσο, σημειώνει ότι «με σεβασμό και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και με κοινό γνώμονα το συμφέρον των παιδιών, το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης».

Δηλώνει, ακόμα, ότι θα σταθεί δίπλα τόσο στο Υπουργείο Παιδείας, όσο και στους εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου προϋποθέτει θετική στάση από πλευράς εκπαιδευτικών, αλλά και επαρκή οργάνωση, υποδομές, επιμόρφωση και συνεχή στήριξη από το Υπουργείο.

«Κοινός στόχος όλων παραμένει η παροχή ποιοτικής, σύγχρονης και δίκαιης εκπαίδευσης μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου», προσθέτει.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία καλεί την Πολιτεία και την εκπαιδευτική κοινότητα να εργαστούν με υπευθυνότητα και κοινό όραμα, ώστε η νέα αυτή αρχή να αποδώσει τα αποτελέσματα που αξίζουν στα παιδιά και στην κοινωνία.