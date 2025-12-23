Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Aνατράπηκε και αναποδογυρίστηκε όχημα πολυτελείας στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφία

 23.12.2025 - 15:34
Οδηγοί προσοχή: Aνατράπηκε και αναποδογυρίστηκε όχημα πολυτελείας στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο της επαρχίας. Ελεύθερης Αμμοχώστου προς Λάρνακα.

Διαβάστε επίσης: Νέο τροχαίο: Σύγκρουση δύο οχήματων στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Πυκνή κίνηση στο σημείο

Σύμφωνα με την ομάδα Roadreport, γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης (23/12), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μια γυναίκα οδηγός πολυτελούς οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, συγκρούστηκε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να αναποδογυρίσει. Δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο όχημα και η οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ το αυτοκίνητο μετακινήθηκε στην άκρη του δρόμου.

Σημειώνεται ότι παρά την απομάκρυνση του οχήματος στην άκρη του δρόμου, η κυκλοφοριακή συμφόρηση παραμένει έντονη στην περιοχή.

Δείτε φωτογραφία:

Μπορεί να είναι εικόνα αυτοκίνητο, δρόμος και κείμενο

