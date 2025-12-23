Οδηγοί προσοχή: Aνατράπηκε και αναποδογυρίστηκε όχημα πολυτελείας στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με την ομάδα Roadreport, γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης (23/12), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μια γυναίκα οδηγός πολυτελούς οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, συγκρούστηκε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να αναποδογυρίσει. Δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο όχημα και η οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ το αυτοκίνητο μετακινήθηκε στην άκρη του δρόμου.

Σημειώνεται ότι παρά την απομάκρυνση του οχήματος στην άκρη του δρόμου, η κυκλοφοριακή συμφόρηση παραμένει έντονη στην περιοχή.

Δείτε φωτογραφία: