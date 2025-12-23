ΠΕΟ: Με τη μεταρρύθμιση όπως ψηφίστηκε δεν δημιουργείται κοινωνικά πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι «θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών ανακατανομή των πόρων υπέρ των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων».

Ειδικότερα, αναφέρει θα επιμείνει στην ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα, σε ριζικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική και σε φορολόγηση του πλούτου και των υπερκερδών.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι στις θέσεις που κατάθεσε στην ομάδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον Υπουργό Οικονομικών και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, στη βάση της ανάλυσης των εξελίξεων που συνέβηκαν στην Κύπρο από την προηγούμενη φορολογική μεταρρύθμιση μέχρι σήμερα, στην φορολογία και στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος, «τόνιζε την ανάγκη ο ολοκληρωμένος φορολογικός μετασχηματισμός να οδηγεί στην δημιουργία ενός κοινωνικά πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος».

Συγκεκριμένα, η ΠΕΟ αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την ίδια και άλλες οργανώσεις στην Κυβέρνηση και στη Βουλή οδήγησαν σε αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 και σε αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες που βελτιώνουν αυτό που κατάθεσε η κυβέρνηση αρχικά.

Προσθέτει ότι «θετικό στοιχείο είναι και η υιοθέτηση της θέσης μας για εισαγωγή εκπτώσεων όπως και οι βελτιώσεις που επήλθαν στο ύψος των εκπτώσεων».

Αναφέρει ότι θετικό στοιχείο επίσης είναι η απόρριψη από την Βουλή της εισήγησης της Κυβέρνησης για φορολόγηση των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ταμείων Προνοίας.

«Παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής επίμονα αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε φορολόγηση των πολύ ψηλών εισοδημάτων, στοιχείο απαραίτητο για να είναι το φορολογικό σύστημα ισορροπημένο και πιο δίκαιο», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι «η ανισομερής δομή του φορολογικού συστήματος γίνεται ακόμα πιο έντονη με την άρνηση της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των κομμάτων να υιοθετήσουν τις προτάσεις για φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας πέραν των 3 εκατομμυρίων και για εισαγωγή ετήσιου τέλους στις εταιρείες σε κλιμακωτή βάση».

«Η άρνηση για φορολόγηση των ψηλών εισοδημάτων και του πλούτου στερεί από το κράτος εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής», προσθέτει.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν αγγίζει καθόλου την ανισορροπία μεταξύ φορολογικών εσόδων από άμεσες και έμμεσες φορολογίες, ενώ «δεν προβλέπεται καμία μείωση στο ΦΠΑ για είδη πρώτης ανάγκης και στον ηλεκτρισμό».

Αναφέρει επίσης ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων αυτών που τα εισοδήματα τους είναι κάτω από το αφορολόγητο δεν θα ωφεληθούν ούτε ένα ευρώ από τα όσα ψηφίστηκαν και «θα συνεχίσουν να πληρώνουν όμως τις ψηλές έμμεσες φορολογίες».

Επιπλέον, η ΠΕΟ αναφέρει ότι «απουσιάζουν μέτρα που να συνδέουν τη φορολογική μεταρρύθμιση με την διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα με βελτιώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια και στα ποσά του επιδόματος τέκνου, μονογονιών, φοιτητικής χορηγίας, του ΕΕΕ, των αναπηρικών επιδομάτων».

«Για ακόμα μια φορά στην εξίσωση μεταξύ πολιτικών υπέρ των πολλών και αδυνάτων και διατήρηση των προνομίων και της στήριξης των λίγων η πλάστιγγα έγειρε και πάλι υπέρ των λίγων», προσθέτει.