ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

 17.08.2025 - 15:05
Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

Το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενεργοποίησε το ΚΣΕΔ σήμερα 17 Αυγούστου 2025 και ώρα 13:40 μετά από λήψη πληροφορίας η οποία αφορούσε σε αγνοούμενο χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά την επιχείρηση το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.

Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 14:25 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

