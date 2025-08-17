Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

Κατά την επιχείρηση το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.

Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 14:25 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.