Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Κατά την επιχείρηση το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.
Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 14:25 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις