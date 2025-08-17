Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠαραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

 17.08.2025 - 14:59
Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

Φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα αεροσκάφους της αεροπορικής Condor που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί των Φαιάκων το απόγευμα του Σαββάτου και ο κινητήρας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροπλάνο ήταν σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών όταν άρχισε να φλέγεται ο δεξιός του κινητήρας, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Μετά κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπου και προσγειώθηκε.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας είπαν πως έβλεπαν τον κινητήρα του αεροπλάνου. Μάλιστα, την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού ετοιμάστηκε για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για 40άρια την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος Αυγούστου
Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα - Συνέπειες και για το όχημα και τον οδηγό
Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται
Άγνωστοι χτύπησαν και προκάλεσαν ζημιές σε όχημα με κινητή κάμερα
ΛΕΞ: Όπως δεν τον έχετε ξαναδεί! Σπάνιες φωτογραφίες από τις διακοπές του με μαγιό & φίλους!
Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πληροφορία για εκρηκτικό μηχανισμό σε υποστατικό στην Αγία Νάπα – Ο χώρος εκκενώνεται

 17.08.2025 - 14:43
Επόμενο άρθρο

Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

 17.08.2025 - 15:05
ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

  •  17.08.2025 - 12:59
Προσοχή: Ακινητοποιούνται οχήματα FORD λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ – Δείτε λίστα

Προσοχή: Ακινητοποιούνται οχήματα FORD λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ – Δείτε λίστα

  •  17.08.2025 - 14:36
Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

  •  17.08.2025 - 15:05
Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

  •  17.08.2025 - 17:05
Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία

Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία

  •  17.08.2025 - 16:31
Κοινοτάρχης Τσάδας: Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά - Απομακρύνθηκε κάτοικος που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του

Κοινοτάρχης Τσάδας: Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά - Απομακρύνθηκε κάτοικος που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του

  •  17.08.2025 - 17:14
Τελικά τα κινητά τηλέφωνα μάς παρακολουθούν; Τι εξηγούν σε νέες έρευνές τους επιστήμονες - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τελικά τα κινητά τηλέφωνα μάς παρακολουθούν; Τι εξηγούν σε νέες έρευνές τους επιστήμονες - Όσα πρέπει να ξέρετε

  •  17.08.2025 - 16:04
Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

  •  17.08.2025 - 14:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα