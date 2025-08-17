Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί των Φαιάκων το απόγευμα του Σαββάτου και ο κινητήρας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροπλάνο ήταν σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών όταν άρχισε να φλέγεται ο δεξιός του κινητήρας, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Μετά κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπου και προσγειώθηκε.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας είπαν πως έβλεπαν τον κινητήρα του αεροπλάνου. Μάλιστα, την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού ετοιμάστηκε για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.