Ζέστη: Το απλό κόλπο που μετατρέπει τον ανεμιστήρα σε κλιματιστικό στο λεπτό
Ζέστη: Το απλό κόλπο που μετατρέπει τον ανεμιστήρα σε κλιματιστικό στο λεπτό

 17.08.2025 - 13:35
Παρότι το κλιματιστικό αποτελεί σωτήριο σύμμαχο τις ημέρες του καύσωνα, η συνεχής χρήση του μπορεί να φέρει… φουσκωμένους λογαριασμούς. Αν αναζητάτε έναν πιο οικονομικό – και εξίσου δροσιστικό- τρόπο για να αντέξετε τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα απλό κόλπο με ανεμιστήρα και πάγο, το οποίο αξίζει να δοκιμάσετε.

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ανεμιστήρας και ένα μπολ γεμάτο με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό. Τοποθετήστε το μπροστά από τον ανεμιστήρα, ώστε ο αέρας που φυσά να περνά πάνω από την επιφάνεια του πάγου.

Πώς δροσίζει το δωμάτιο;

«Τοποθετώντας ένα μπολ με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό μπροστά από έναν ανεμιστήρα μπορείτε να δροσίσετε εύκολα ένα υπνοδωμάτιο ή οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, ειδικά κατά τη διάρκεια καύσωνα. Η λογική είναι ότι καθώς ο ανεμιστήρας φυσάει αέρα πάνω από τον πάγο, ψύχει ελαφρώς τον αέρα, δημιουργώντας ένα εφέ μίνι κλιματισμού. Αν και δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ένα κανονικό κλιματιστικό, αυτή η μέθοδος μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση σε μικρούς, κλειστούς χώρους», εξηγεί η Δρ Farah Ahmed, γενική ιατρός με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο NHS.

Η φυσική διαδικασία είναι απλή: καθώς ο αέρας περνά πάνω από τον πάγο, ο τελευταίος αρχίζει να λιώνει και να εξατμίζεται, ψύχοντας το ρεύμα του αέρα. Το αποτέλεσμα θυμίζει σε μικρογραφία τη λειτουργία ενός κανονικού κλιματιστικού, με τη διαφορά ότι η κατανάλωση ρεύματος είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Τι να προσέξετε

Το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα δεν συνδυάζονται ποτέ με ασφάλεια. Επομένως, αν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, βεβαιωθείτε ότι το μπολ ή το παγωμένο μπουκάλι τοποθετούνται σε απόσταση από τον ανεμιστήρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαφής με το μοτέρ ή τα ηλεκτρικά μέρη.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Electrical Safety First, που ειδικεύεται στην ασφάλεια των καταναλωτών, προειδοποιεί: «Αν και πρόκειται για μια πρακτική λύση για τις ζεστές μέρες, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται βασικά μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή άλλων ατυχημάτων».

Εν κατακλείδι, το κόλπο με τον πάγο και τον ανεμιστήρα μπορεί να προσφέρει μια άμεση και οικονομική ανακούφιση από τη ζέστη, αρκεί να εφαρμοστεί με μέτρο και ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

