Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤαυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
ΔΙΕΘΝΗ

Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

 05.01.2026 - 17:01
Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Το σύνολο των 40 νεκρών και των 116 τραυματιών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς έχουν ταυτοποιηθεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα πρόκληση: Τουρκικά τρακτέρ εισέβαλαν στη νεκρή ζώνη – Εκδίωξαν Ελληνοκύπριο γεωργό
Θάνατος 78χρονου: Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις οι αναλύσεις στο νερό - Ποια η κατάσταση της υγείας των άλλων 4 ατόμων
Τραγικό: Άλογο εντοπίστηκε υποσιτισμένο και σε άθλια κατάσταση - Διερευνά η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Αυτός καταζητείται για εμπρησμό αυτοκινήτου και απειλές - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: 18χρονη άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και έβγαλε... 3,4 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόρριψη ένστασης υπεράσπισης για τροποποιημένο κείμενο κατάθεσης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

 05.01.2026 - 16:40
Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα τεσσάρων σημείων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας τέσσερα σημεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ζητώντας συνάντηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

  •  05.01.2026 - 13:00
Live εικόνα: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε ο Μαδούρο στο δικαστήριο

Live εικόνα: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε ο Μαδούρο στο δικαστήριο

  •  05.01.2026 - 14:36
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

  •  05.01.2026 - 16:02
Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

  •  05.01.2026 - 15:30
Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 78χρονου

Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 78χρονου

  •  05.01.2026 - 14:40
Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  05.01.2026 - 13:18
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από τις Αρχές μετά από περιστατικό στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από τις Αρχές μετά από περιστατικό στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

  •  05.01.2026 - 15:07
Αυτά είναι τα μέτρα και οι τροχαίες διευθετήσεις για την Τελετή έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά είναι τα μέτρα και οι τροχαίες διευθετήσεις για την Τελετή έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  05.01.2026 - 13:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα