Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα