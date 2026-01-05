Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόρριψη ένστασης υπεράσπισης για τροποποιημένο κείμενο κατάθεσης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

 05.01.2026 - 16:40
Απόρριψη ένστασης υπεράσπισης για τροποποιημένο κείμενο κατάθεσης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Με νέα ένσταση της υπεράσπισης για το τροποποιημένο κείμενο της ανακριτικής κατάθεσης που επιχείρησε να καταθέσει η κατηγορούσα Αρχή, αλλά και με αίτημα για προσθήκη μαρτύρων στη διαδικασία, συνεχίστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ποινική υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες, για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Σωτήρης Αργυρού, ήγειρε ένσταση αναφορικά με το τροποποιημένο κείμενο της ανακριτικής κατάθεσης, που επιχείρησε να καταθέσει η Κατηγορούσα Αρχή ως τεκμήριο στην κυρίως δίκη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, το Δικαστήριο είχε αποδεχθεί, μετά από απόφαση στο πλαίσιο της δεύτερης «δίκης εντός δίκης», το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής όπως η ανακριτική κατάθεση της κατηγορουμένης, αφού αφαιρεθούν συγκεκριμένες ερωτοαπαντήσεις και έγγραφα, κατατεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Το Κακουργιοδικείο είχε απορρίψει τότε ένσταση της υπεράσπισης ότι η κατάθεση αποτελούσε προϊόν παράνομων ερευνών, ενώ αποδεκτή είχε κριθεί και η σχετική δήλωση της ίδιας της κατηγορουμένης.

Η υπεράσπιση είχε βασίσει τη θέση της στο γεγονός ότι η εν λόγω ανακριτική κατάθεση ακολούθησε έρευνα που διενεργήθηκε μετά τη σύλληψη της κατηγορουμένης τον Ιούλιο του 2024, έρευνα η οποία κρίθηκε παράνομη με προηγούμενη απόφαση του Κακουργιοδικείου στο πλαίσιο της πρώτης «δίκης εντός δίκης».

Στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας, η μάρτυρας κατηγορίας υπ’ αριθμόν 1, Αρχιλοχίας του ΤΑΕ Αρχηγείου Δήμητρα Σταύρου, κλήθηκε να καταθέσει φωτοαντίγραφο της τροποποιημένης κατάθεσης, από την οποία έχουν διαγραφεί οι επίμαχες ερωτοαπαντήσεις και τα έγγραφα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.

Ο κ. Αργυρού αμφισβήτησε τη θεληματικότητα του διαμορφωμένου κειμένου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για «εντελώς άλλο κείμενο» από εκείνο που είχε αρχικά δώσει η κατηγορουμένη στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα που απασχολεί την υπεράσπιση είναι κατά πόσο το κείμενο που απομένει συνιστά πράγματι θεληματική κατάθεση ή ομολογία της κατηγορουμένης, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να αμφισβητήσει το περιεχόμενο αυτής της τροποποιημένης κατάθεσης.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, ανέφερε ότι έχει ήδη προβεί σε σύγκριση της τροποποιημένης κατάθεσης με την προηγούμενη και ότι οι οδηγίες του έχουν τηρηθεί πλήρως.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, τόνισε ότι η διαμόρφωση του κειμένου έγινε αυστηρά βάσει δικαστικής διαταγής, την οποία το Δικαστήριο δεν δύναται να αναθεωρήσει.

Το ζήτημα αυτό τέθηκε ευθέως και από το ίδιο το Δικαστήριο προς τον κ. Αργυρού.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να αλλάξει απόφασή του, που έχει ήδη ληφθεί.

«Έχουμε προβληματιστεί. Στην ουσία αυτό που ζητείται είναι να αποφασίσουμε εκ νέου πάνω σε θέμα που έχει ήδη κριθεί, δηλαδή κατά πόσο μπορούσε να διαμορφωθεί το κείμενο με τον τρόπο που αποφάσισε το Δικαστήριο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που το Δικαστήριο έκρινε εφικτή την κατάθεση του διαμορφωμένου κειμένου και διαπιστώνεται συμμόρφωση με τις οδηγίες του, δεν τίθεται ζήτημα έγκρισης από τον διάδικο.

Τελικώς, το Κακουργιοδικείο απέρριψε ομόφωνα την ένσταση της υπεράσπισης ως «αβάσιμη» και έδωσε οδηγία όπως το τροποποιημένο κείμενο κατατεθεί κανονικά ως τεκμήριο.

Παράλληλα, η Κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε αίτημα για προσθήκη μαρτύρων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους είκοσι.

Ο κ. Αργυρού ήγειρε νέα ένσταση, ζητώντας να διευκρινιστεί πότε λήφθηκαν οι εν λόγω μαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι το χρονικό πλαίσιο είναι κρίσιμο για τη διαδικασία και δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης μαρτυρίας.

Απαντώντας, η κ. Ματθαίου ανέφερε ότι παρά τον αριθμό των μαρτύρων, η έκταση της μαρτυρίας τους δεν είναι τέτοια, που να μεταβάλλει ουσιωδώς τη φύση της υπόθεσης.

Υποστήριξε ότι η προσθήκη τους δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της κατηγορουμένης, ούτε τη δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος ενδέχεται να στερήσει από την Κατηγορούσα Αρχή ουσιώδη μαρτυρία που είναι απαραίτητη για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε χρόνο για να αγορεύσει επί του αιτήματος προσθήκης μαρτύρων.

Η επόμενη διαδικασία ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00. Μέχρι τότε η κατηγορούμενη θα παραμείνει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους, με τον συνήγορο υπεράσπισης να επιφυλάσσει το δικαίωμα του επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

