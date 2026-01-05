Ecommbx
Απίστευτη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν πάνω από 300 λίρες αξίας €330.000
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν πάνω από 300 λίρες αξίας €330.000

 05.01.2026 - 16:17
Απίστευτη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν πάνω από 300 λίρες αξίας €330.000

Πάνω από 300 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, κατάφεραν να αποσπάσουν από έναν 98χρονο στη Θεσσαλονίκη απατεώνες που προσποιήθηκαν ότι είχαν απαγάγει τον γιο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της πόλης. Όπως κατήγγειλε ο ηλικιωμένος, όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από άγνωστο δράστη, ο οποίος του ανέφερε ότι απήγαγε τον γιο του και πως, αν ήθελε να τον ξαναδεί ζωντανό, θα έπρεπε να του παραδώσει τις χρυσές λίρες.

Πιστεύοντας ότι πράγματι η ζωή του παιδιού του βρίσκεται σε κίνδυνο, ο 98χρονος υπάκουσε στις εντολές του δράστη και παρέδωσε αρχικά 299 λίρες Αγγλίας σε μία γυναίκα που τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας του.

Όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά του, ο ηλικιωμένος δέχθηκε νέα κλήση στο σταθερό τηλέφωνο από το ίδιο άτομο, το οποίο του ζητούσε επιτακτικά και τις υπόλοιπες λίρες.

Υπό καθεστώς τρόμου, ο 98χρονος παρέδωσε ακόμη 71 λίρες Βελγίου στο ίδιο άτομο που τον περίμενε ξανά στην είσοδο του σπιτιού του. Συνολικά, η αξία των λιρών που παρέδωσε στους δράστες ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος υπέβαλε καταγγελία την επόμενη ημέρα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των απατεώνων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Υπόμνημα τεσσάρων σημείων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας τέσσερα σημεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ζητώντας συνάντηση.

