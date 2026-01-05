Απίστευτη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν πάνω από 300 λίρες αξίας €330.000

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της πόλης. Όπως κατήγγειλε ο ηλικιωμένος, όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από άγνωστο δράστη, ο οποίος του ανέφερε ότι απήγαγε τον γιο του και πως, αν ήθελε να τον ξαναδεί ζωντανό, θα έπρεπε να του παραδώσει τις χρυσές λίρες.

Πιστεύοντας ότι πράγματι η ζωή του παιδιού του βρίσκεται σε κίνδυνο, ο 98χρονος υπάκουσε στις εντολές του δράστη και παρέδωσε αρχικά 299 λίρες Αγγλίας σε μία γυναίκα που τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας του.

Όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά του, ο ηλικιωμένος δέχθηκε νέα κλήση στο σταθερό τηλέφωνο από το ίδιο άτομο, το οποίο του ζητούσε επιτακτικά και τις υπόλοιπες λίρες.

Υπό καθεστώς τρόμου, ο 98χρονος παρέδωσε ακόμη 71 λίρες Βελγίου στο ίδιο άτομο που τον περίμενε ξανά στην είσοδο του σπιτιού του. Συνολικά, η αξία των λιρών που παρέδωσε στους δράστες ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος υπέβαλε καταγγελία την επόμενη ημέρα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των απατεώνων.

