Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

 05.01.2026 - 16:02
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

Νέο περιστατικό σε περιοχή της νεκρής ζώνης, της Αυλώνας αυτή τη φορά, σημειώθηκε το πρωί σήμερα, γεγονός που επιβεβαίωσε με δήλωση στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα πρόκληση: Τουρκικά τρακτέρ εισέβαλαν στη νεκρή ζώνη – Εκδίωξαν Ελληνοκύπριο γεωργό

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι το συμβάν έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών στάλθηκαν στην περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.

«Η κατάσταση παραμένει ήρεμη και οι κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε επαφή με τις δύο πλευρές για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων», πρόσθεσε.

Αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφεραν ότι τη Δευτέρα το πρωί τουρκικά τρακτέρ εισήλθαν στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας και προχώρησαν σε καλλιέργεια τεμαχίου γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα πρόκληση: Τουρκικά τρακτέρ εισέβαλαν στη νεκρή ζώνη – Εκδίωξαν Ελληνοκύπριο γεωργό
Θάνατος 78χρονου: Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις οι αναλύσεις στο νερό - Ποια η κατάσταση της υγείας των άλλων 4 ατόμων
Τραγικό: Άλογο εντοπίστηκε υποσιτισμένο και σε άθλια κατάσταση - Διερευνά η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Αυτός καταζητείται για εμπρησμό αυτοκινήτου και απειλές - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: 18χρονη άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και έβγαλε... 3,4 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λ. Φουρλάς: Ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο για τις τουρκικές προκλήσεις σε Μάμμαρι και Αυλώνα

 05.01.2026 - 15:44
Επόμενο άρθρο

Απίστευτη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν πάνω από 300 λίρες αξίας €330.000

 05.01.2026 - 16:17
Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα τεσσάρων σημείων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας τέσσερα σημεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ζητώντας συνάντηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

  •  05.01.2026 - 13:00
Live εικόνα: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε ο Μαδούρο στο δικαστήριο

Live εικόνα: Με ελικόπτερο, πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας καφέ φόρμα μεταφέρθηκε ο Μαδούρο στο δικαστήριο

  •  05.01.2026 - 14:36
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

  •  05.01.2026 - 16:02
Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

  •  05.01.2026 - 15:30
Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 78χρονου

Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 78χρονου

  •  05.01.2026 - 14:40
Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  05.01.2026 - 13:18
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από τις Αρχές μετά από περιστατικό στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από τις Αρχές μετά από περιστατικό στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

  •  05.01.2026 - 15:07
Αυτά είναι τα μέτρα και οι τροχαίες διευθετήσεις για την Τελετή έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά είναι τα μέτρα και οι τροχαίες διευθετήσεις για την Τελετή έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  05.01.2026 - 13:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα