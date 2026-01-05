Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λ. Φουρλάς: Ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο για τις τουρκικές προκλήσεις σε Μάμμαρι και Αυλώνα

 05.01.2026 - 15:44
Λ. Φουρλάς: Ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο για τις τουρκικές προκλήσεις σε Μάμμαρι και Αυλώνα

Τις τουρκικές προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος, στις περιοχές Μάμμαρι και Αυλώνας, παρεμποδίζοντας Ελληνοκύπριους γεωργούς να καλλιεργήσουν τη γη τους, θα θέσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς.

Σε επίσκεψη του στις περιοχές όπου οι κατοχικές δυνάμεις προέβησαν σε συστηματικές προκλήσεις, ενημερώθηκε από τους ίδιους τους γεωργούς που δέχθηκαν επίθεση από πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες και ψευδοαστυνομικούς, οι οποίοι είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα γεωργικά τους οχήματα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα πρόκληση: Τουρκικά τρακτέρ εισέβαλαν στη νεκρή ζώνη – Εκδίωξαν Ελληνοκύπριο γεωργό

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, Ευρωπαίοι πολίτες να δέχονται επιθέσεις και απειλές μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, υπό την ανοχή ή την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας και τα Ηνωμένα Έθνη σε ρόλο θεατή.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται ανάλογα επεισόδια, όπως ανέφερε, καθώς η σιωπή και η ανοχή ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα.

«Ως Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ενημερώσω άμεσα την Πολιτική μου Ομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη νέα αυτή επικίνδυνη κλιμάκωση από πλευράς των κατοχικών δυνάμεων. Η Ευρώπη οφείλει να γνωρίζει και να αντιδρά, όχι με ίσες αποστάσεις αλλά με σαφή θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

Ο κ. Φουρλάς θα ενημερώσει με γραπτό υπόμνημα για όλα όσα έχουν συμβεί και θα προσκομίσει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ενώ έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα συντεχνιών στον ΠτΔ για κατώτατο και εργασιακά - Aίτημα για συνάντηση

Υπόμνημα τεσσάρων σημείων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας τέσσερα σημεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ζητώντας συνάντηση.

