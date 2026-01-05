Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

Σχολιάζοντας το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη για το νέο έτος, ο κ. Ερχιουρμαν ανέφερε πως, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης ιεραρχεί ως προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού, οι κινήσεις που γίνονται στην περιοχή μέσω δηλώσεων και συνεργασιών διαμορφώνουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης με την Τουρκία.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφερόμενος στο ζήτημα της ενέργειας, ανέφερε ότι με τον ορίζοντα του 2026 επανέρχεται στο προσκήνιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου, προσθέτοντας ότι δική του θέση είναι ότι η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

«Η λύση δεν έρχεται δημιουργώντας ή τροφοδοτώντας αντιπαλότητες, αλλά χτίζοντας συνεργασίες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το κλίμα δεν μπορεί να επιτευχθεί αγνοώντας την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, αλλά μέσω προσεγγίσεων που θα τους αναγνωρίζουν, μαζί με τους Ελληνοκύπριους, ως ίσους εταίρους.

Ο κ. Έρχιουρμαν κάλεσε όσους δηλώνουν ότι επιθυμούν λύση, να συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις, προσθέτοντας πως η βούληση για λύση θα πρέπει να κρίνεται και από τα όσα συμβαίνουν εκτός του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων.

Καταλήγοντας, ανέφερε πως θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος λύσης, στο πλαίσιο της βούλησης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ