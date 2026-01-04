Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: «Χτυπά» 20χρονους και 30χρονους – Το σύμπτωμα που προειδοποιεί

Ο θάνατος του 30χρονου δεν «έδωσε» κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα, ενώ αργότερα αποδόθηκε στο αιφνίδιο σύνδρομο αρρυθμικού θανάτου (Sudden Arrhythmic Death Syndrome – SADS), μια σπάνια, αλλά θανατηφόρα καρδιακή δυσλειτουργία, που προκαλεί ξαφνική ανακοπή, χωρίς εμφανή αιτία.

Ο στενός του φίλος από τα παιδικά χρόνια, Τζεντ Πομερόι, περιέγραψε στο Independent το σοκ της απώλειας: «Η καρδιά του απλώς σταμάτησε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος πίσω από αυτό. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχθώ ότι ο θάνατος ήταν ανεξήγητος. Έπρεπε να μάθω ότι μερικοί άνθρωποι είναι απλά πολύ άτυχοι. Ο Λούκα ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος που μπορείς να συναντήσεις, με χρυσή καρδιά».

Ανεξήγητοι θάνατοι

Δυστυχώς, η περίπτωση του 30χρονου Κουίν δεν είναι η μοναδική – τραγικές περιπτώσεις θανάτου νεαρών ατόμων έρχονται πολύ συχνά στο προσκήνιο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 20χρονης Poppy Eagle, η οποία κατέρρευσε στο σπίτι της αφότου είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της 19χρονης αθλήτριας Natalie Black, η οποία πέθανε στον ύπνο της λίγες ώρες αφότου πανηγύρισε το ατομικό της ρεκόρ στο τριπλούν. Καμία εκ των δύο δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα υποκείμενων καρδιακών προβλημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, αθλητές όπως ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής Juan Izquierdo και ο αρχηγός της Luton Town, Tom Lockyer έχουν καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Izquierdo απεβίωσε λόγω καρδιακής αρρυθμίας που προκλήθηκε από ιογενή λοίμωξη, ενώ ο Lockyer επέζησε από καρδιακή προσβολή, η οποία αποδόθηκε σε κολπική μαρμαρυγή. Ένα άλλο, χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν η κατάρρευση του Δανού ποδοσφαιριστή, Christian Eriksen κατά τη διάρκεια του Euro 2020, αποτέλεσμα μιας μη εντοπισμένης κοιλιακής μαρμαρυγής.

Τι είναι το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου – Οι ενδείξεις που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές

Σύμφωνα με σουηδική έρευνα, το σύνδρομο εμφανίζεται όταν κάποιος πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί καμία προφανής αιτία. Στην ίδια μελέτη, αποκαλύπτεται μια σειρά συμπτωμάτων που μοιάζουν με αυτά της γρίπης -αίσθημα ταχυπαλμίας, λιποθυμίες, δύσπνοια- αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν πρώιμες προειδοποιητικές ενδείξεις του συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου.

Οι Σουηδοί ερευνητές εξέτασαν 903 περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε άτομα ηλικίας 1-36 ετών μεταξύ 2000 και 2010, διαπιστώνοντας ότι το 22% οφείλεται σε SADS, με τη μέση ηλικία θανάτου να είναι μόλις τα 23 έτη. Σχεδόν τα 2/3 των παθόντων ήταν άνδρες.

Κρίσιμης σημασίας ήταν το εύρημα ότι περισσότερα από τα μισά θύματα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα, όπως ταχυπαλμία, ναυτία, εμετό, λιποθυμία και σημάδια λοίμωξης. Το 1/3 αυτών, μάλιστα, είχε ζητήσει ιατρική περίθαλψη το τελευταίο εξάμηνο πριν από το θάνατό του, με το 4,2% περίπου να έχει νοσηλευτεί μετά από λιποθυμία, ενώ το 3,5% να έχει κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για σπασμούς.

Η δρ. Matilda Frisk Torell, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης. «Ενισχύοντας τη γνώση σχετικά με τις ενδείξεις και τα συμπτώματα που προηγούνται του SADS, θα μπορούμε να εντοπίζουμε τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο», δήλωσε. Η ίδια ζήτησε, επίσης, περισσότερη έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση των ψυχιατρικών καταστάσεων, των γαστρεντερικών συμπτωμάτων και των λοιμώξεων στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία, οι εμπειρογνώμονες επιμένουν ότι τέτοια περιστατικά παραμένουν σπάνια. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα ύποπτα συμπτώματα, όσο αθώα κι αν μοιάζουν, δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς χάνονται κρίσιμες ευκαιρίες για παρέμβαση.

Η ευρύτερη εικόνα

Μπορεί το σύνδρομο του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου να συγκεντρώνει την προσοχή λόγω του ξαφνικού και σοκαριστικού χαρακτήρα του, οι ευρύτερες καρδιαγγειακές τάσεις, ωστόσο, είναι επίσης ανησυχητικές. Πέρυσι, τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι οι πρόωροι θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα είχαν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με το NHS, επιπλέον, οι καρδιακές προσβολές σε άτομα κάτω των 40 ετών είναι περισσότερες από ποτέ, παρουσιάζοντας μια αντιστρόφως ανάλογη πορεία μετά τη σταθερή μείωση που παρατηρείται από τη δεκαετία του 1960, όταν τα ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν και οι ιατρικές εξελίξεις «άνθισαν». Σήμερα, τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης οδηγούν σε αναζωπύρωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του να ακούτε το σώμα σας, ακόμη κι όταν τα συμπτώματα φαίνονται ήσσονος σημασίας. Η αναγνώριση των ανεπαίσθητων ενδείξεων και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές.

Πηγή: ygeiamou.gr